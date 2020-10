Skarga na kard. Dziwisza do Watykanu. Isakowicz-Zaleski o szczegółach spotkania

Ks. prof. Andrzej Kobyliński potwierdził w rozmowie z TVN24, że przetłumaczył na język włoski list ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Była to skarga do Watykanu na bierność kardynała Stanisława Dziwisza ws. molestowania seksualnego w Kościele. Na antenie TVN24, ks. Isakowicz-Zaleski opowiedział także o szczegółach spotkania z byłym metropolitą krakowskim. – Siedzieliśmy w jego gabinecie, on przy mnie przeglądał dokumenty, komentował niektóre sprawy i powiedział, że się tym zajmie – mówił.