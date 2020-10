Minister zdrowia: To szkoły są rozsadnikiem koronawirusa

W ubiegłym tygodniu Mateusz Morawiecki i Adam Niedzielski ogłosili, że w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem w naszym kraju, szkoły średnie przejdą na nauczanie zdalne. Teraz rządzący chcą pójść o krok dalej. Z nieoficjalnych zapowiedzi wynika, że również starsze klasy szkół podstawowych zostaną objęte nauką zdalną lub hybrydową.

Z zapowiedzi resortu zdrowia wynika, że w trybie zdalnym będą się uczyć głównie uczniowie z dużych miast, natomiast w przypadku mniejszych miejscowości będzie możliwe nauczanie hybrydowe. Adam Niedzielski przyznał, że takie rozwiązanie jest konieczne ze względu na coraz większe dzienne przyrosty zakażeń koronawirusem. – Szkoły są bardzo ważnym elementem utrzymania ciągłości życia gospodarczego, ale one są rozsadnikiem epidemii. Dzieci przechodzą to bezobjawowo, przynoszą do domów. To nie jest tylko hipoteza. Wraz z pójściem do szkoły znacznie rośnie liczba interakcji społecznych – uzasadniał minister zdrowia w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Koronawirus – czerwona strefa w całym kraju

Adam Niedzielski potwierdził, że rząd szykuje się do objęcia całego kraju czerwoną strefą, w której obowiązują dodatkowe obostrzenia. – Według danych ze środy już 317 z 380 powiatów wpisywało się w ramy zwiększonych obostrzeń. Na stole jest pełen katalog obostrzeń. Lepiej jest wprowadzić drastyczne zakazy na 2-3 tygodnie, by wyhamować gwałtowny wzrost liczby zakażeń niż próbować robić to powoli. Musimy hamować coraz gwałtowniej – tłumaczył szef resortu zdrowia.

Niedzielski przyznał również, że z ostrożnością podchodzi do wszelkich prognoz związanych z przebiegiem epidemii. – Takie, które wychodzą poza perspektywę miesiąca, raczej traktuję jako wróżenie z fusów – stwierdził.

