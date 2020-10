Nieoficjalnie: Rząd zamrozi gastronomię. Puby i restauracje będą zamknięte

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, zarówno w strefach żółtych, jak i czerwonych, lokale gastronomiczne działają w ograniczonych godzinach. W całym kraju puby i restauracje mogą być otwarte między 6 a 21. Potem mogą oferować dania na wynos. W lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Istnieje także limit - zajęty może być co drugi stolik, chyba, że między stolikami znajduje się przegroda.

Koronawirus - restauracje będą zamknięte?

To ma się jednak zmienić. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem w naszym kraju, rząd zdecyduje się na zamrożenie gastronomii. Restauracje nie mogłyby przyjmować gości, ale miałyby możliwość dostarczania jedzenia na wynos. Nie ma jeszcze decyzji, od kiedy ewentualny zakaz miałby wejść w życie. Możliwe terminy to sobota lub poniedziałek. Według Onetu takie restrykcje miałyby obowiązywać przez co najmniej najbliższe dwa tygodnie.

Z informacji dziennikarzy WP wynika, że szykują się także ograniczenia w wychodzeniu z domów dla seniorów. Ponadto, dzieci do 16 lat w godzinach 9-15 będą mogły przebywać poza domem tylko w towarzystwie dorosłych.

