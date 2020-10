NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 23 października

9:58 Na konferencji podczas której zostaną ogłoszone nowe obostrzenia pojawią się Mateusz Morawiecki, Adam Niedzielski, Marlena Maląg i prof. Andrzej Horban



twitter.com 9:26 - Obecnie nie ma planów zamykania lotnisk ani ograniczania ruchu lotniczego z państwami strefy Schengen - powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała 9:13 - Premier powinien informować wszystkich ludzi w Polsce, co ma zamiar zrobić w perspektywie 2-3 miesięcy, w momencie, gdy będzie 12, 20, 40 tysięcy zachorowań. W momencie, gdy dwa tysiące ludzi będzie potrzebowało respiratorów. Przecież takich planów po prostu nie ma, ten człowiek funkcjonuje bez żadnego zaplecza i bez żadnego mózgu - mówi w Trójce Włodzimierz Czarzasty 8:55 Jak poinformowała Wirtualna Polska, w związku z gwałtownym wzrostem zakażeń koronawirusem w naszym kraju, rząd chce wprowadzić ograniczenia w poruszaniu się osób starszych oraz dziec



Koronawirus w Polsce. Będą ograniczenia w poruszaniu się dla dzieci i seniorów? 8:48 - Niefarmaceutyczne interwencje, takie jak pozostawanie w domu, kwarantanna czy i inne kroki podjęte w celu zwalczania wirusa SARS-CoV-2, mogą ograniczyć całkowitą liczbę i dzienne wskaźniki infekcji, ogólną liczbę zgonów oraz obciążenie opieki zdrowotnej - informują naukowcy w „PLOS ONE” 8:36 - Jeśli dziś zostaną podjęte decyzje dotyczące ograniczenia funkcjonowania elementów życia gospodarczego, to będziemy szykować rozwiązania finansowe, które takie branże wspomogą - mówi Piotr Muller 8:25 Prezydent zna założenia związane z listą nowych obostrzeń, które w piątek przedstawi rząd. - Założenia zostały przedstawione Andrzejowi Dudzie w czwartek - powiedział w Polsat News szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Dodał, że co do zasady prezydent popiera strategię rządu 8:16 Austriacki rząd zamierza wprowadzić zakaz korzystania z samych przyłbic - wynika z projektu nowego rozporządzenia, do którego dotarł dziennik "Kurier". Zdaniem rządzących, przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa skutecznie chronią jedynie maseczki "ściśle przylegające do twarzy" 8:03 W ciągu ostatniej doby w Indiach odnotowano 54 366 przypadków zakażenia koronawirusem - podało w piątek ministerstwo zdrowia tego kraju. To już piąty dzień z rzędu, kiedy liczba dobowych zakażeń utrzymuje się na poziomie poniżej 60 tys. 7:51 Unia Europejska zdecydowała się usunąć Kanadę z przyjętej w lipcu listy krajów uznawanych za bezpieczne w podróżach międzynarodowych.



Jak precyzuje czwartkowy komunikat Rady Europejskiej, od 22 października na liście krajów, wobec których kraje członkowskie mogą stopniowo usuwać obostrzenia w podróżach, znajdują się Australia, Japonia, Korea Południowa, Nowa Zelandia, Rwanda, Tajlandia i Urugwaj. Do listy od czwartku dodano Singapur. Dziewiątym krajem są Chiny, jednak podróżni z tego kraju będą przyjmowani w krajach UE, oraz krajach strefy Schengen, tylko wtedy, jeśli Chiny zastosują zasadę wzajemności 7:35 - Logika wprowadzania obostrzeń jest taka, że z punktu widzenia ochrony wydolności systemu opieki zdrowotnej lepiej teraz wprowadzić drastyczne obostrzenie na kilka tygodni, żeby wyhamować ten trend, niż metodą powolnego hamowania testować, co się będzie działo przez kolejny miesiąc. Sytuacja jest na tyle poważana, że musimy hamować coraz gwałtowniej- mówi w "Rzeczpospolitej" minister zdrowia Adam Niedzielski 7:26 Złe wieści dla restauratorów. Z nieoficjalnych informacji wynika, że od soboty lub poniedziałku wszystkie lokale gastronomiczne w naszym kraju mogą zostać zamknięte



Nieoficjalnie: Rząd zamrozi gastronomię. Puby i restauracje będą zamknięte 7:11 Koronawirus w Niemczech



Kolejna doba z rekordową liczbą nowych przypadków koronawirusa, w piątek rano Instytut im. Roberta Kocha poinformował o 11 242 przypadkach zarejestrowanych podczas ostatniej doby. Poprzedniej doby było ich 11 287. Zmarło kolejnych 49 osób, dobę wcześniej - 30. 6:59 Koronawirus na Słowacji



Rząd Słowacji zdecydował w czwartek, że w kraju zostanie wprowadzony częściowy zakaz wychodzenia z domów powiązany z ogólnokrajowymi testami na SARS-CoV-2, które będą wykonywane przez kolejne trzy weekendy. Sklepy i zakłady usługowe będą mogły pracować normalnie 6:44 Koronawirus w Hiszpanii



W Hiszpanii drugą dobę z kolei zanotowano rekordową liczbę zakażeń koronawirusem. Od środy do czwartku zarejestrowano prawie 21 tys. nowych infekcji, Dobę wcześniej zanotowano 16 973 zakażeń. Główny epidemiolog Hiszpanii Fernando Simon wyjaśnił, że do czwartkowego wieczora służby medyczne wykryły łącznie 1,02 mln przypadków. Simon wskazał, że podczas ostatniej doby w Hiszpanii zanotowano też 155 nowych ofiar śmiertelnych koronawirusa 6:36 We Francji po raz kolejny stwierdzono najwyższy dobowy przyrost zakażeń koronawirusem od początku epidemii. W ciągu minionej doby zanotowano 41 622 przypadki, o 15 tys. więcej niż dzień wcześniej - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia tego kraju 6:22 Koronawirus w USA



Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore poinformował w czwartek, że w ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych zarejestrowano 1124 ofiary śmiertelne koronawirusa. Potwierdzono 62 735 nowych przypadków zakażenia koronawirusem 6:09 Jak wynika z nowego artykułu naukowców z King's College w Londynie, osoby starsze, kobiety i osoby z szerokim zakresem objawów w pierwszym tygodniu choroby są najbardziej narażone na rozwój „długiego COVID-19”. Co jeszcze pokazało badanie?



Kto jest narażony na długie przechodzenie COVID-19? Badanie wykazało konkretne grupy