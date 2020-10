NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 23 października

7:26 Złe wieści dla restauratorów. Z nieoficjalnych informacji wynika, że od soboty lub poniedziałku wszystkie lokale gastronomiczne w naszym kraju mogą zostać zamknięte



Nieoficjalnie: Rząd zamrozi gastronomię. Puby i restauracje będą zamknięte 7:11 Koronawirus w Niemczech



Kolejna doba z rekordową liczbą nowych przypadków koronawirusa, w piątek rano Instytut im. Roberta Kocha poinformował o 11 242 przypadkach zarejestrowanych podczas ostatniej doby. Poprzedniej doby było ich 11 287. Zmarło kolejnych 49 osób, dobę wcześniej - 30. 6:59 Koronawirus na Słowacji



Rząd Słowacji zdecydował w czwartek, że w kraju zostanie wprowadzony częściowy zakaz wychodzenia z domów powiązany z ogólnokrajowymi testami na SARS-CoV-2, które będą wykonywane przez kolejne trzy weekendy. Sklepy i zakłady usługowe będą mogły pracować normalnie 6:44 Koronawirus w Hiszpanii



W Hiszpanii drugą dobę z kolei zanotowano rekordową liczbę zakażeń koronawirusem. Od środy do czwartku zarejestrowano prawie 21 tys. nowych infekcji, Dobę wcześniej zanotowano 16 973 zakażeń. Główny epidemiolog Hiszpanii Fernando Simon wyjaśnił, że do czwartkowego wieczora służby medyczne wykryły łącznie 1,02 mln przypadków. Simon wskazał, że podczas ostatniej doby w Hiszpanii zanotowano też 155 nowych ofiar śmiertelnych koronawirusa 6:36 We Francji po raz kolejny stwierdzono najwyższy dobowy przyrost zakażeń koronawirusem od początku epidemii. W ciągu minionej doby zanotowano 41 622 przypadki, o 15 tys. więcej niż dzień wcześniej - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia tego kraju 6:22 Koronawirus w USA



Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore poinformował w czwartek, że w ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych zarejestrowano 1124 ofiary śmiertelne koronawirusa. Potwierdzono 62 735 nowych przypadków zakażenia koronawirusem 6:09 Jak wynika z nowego artykułu naukowców z King's College w Londynie, osoby starsze, kobiety i osoby z szerokim zakresem objawów w pierwszym tygodniu choroby są najbardziej narażone na rozwój „długiego COVID-19”. Co jeszcze pokazało badanie?



