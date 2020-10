Warszawa. Wiadomo, gdzie powstanie drugi szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19

Pierwszy szpital tymczasowy powstaje na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie. Zgodnie z zapowiedziami rządu szpitale takie powstaną w każdym mieście wojewódzkim. W środę szef KPRM, który jest odpowiedzialny za koordynowanie przygotowania szpitali tymczasowych informował, że w pierwszym etapie, w którym powstanie 500 łóżek w szpitalu tymczasowym w Warszawie potrzebnych będzie ponad 500 pracowników personelu medycznego. Dodawał, że jeżeli sytuacja pandemiczna w kraju będzie się pogarszała, a przyrost zachorowań wciąż będzie tak dynamiczny, wtedy szpital będzie mógł zostać rozszerzony do 1000 łóżek, z czego 100 do intensywnej terapii. Michał Dworczyk dodał, że do czwartku do pracy zgłosiło się ponad 1250 osób.

Warszawa - gdzie drugi szpital tymczasowy?

Jak podaje portal Onet.pl, drugi szpital tymczasowy w Warszawie powstanie w hali EXPO XXI przy Prądzyńskiego. To właściwie cztery duże hale, a cały obiekt ma łączną powierzchnię ponad 20 tys. metrów. Za utworzenie kolejnej tymczasowej placówki medycznej odpowiada wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Z informacji dziennikarzy wynika, że w hali ma się znaleźć kilkaset łóżek przede wszystkim przeznaczone dla ciężko chorych pacjentów zakażonych koronawirusem. Na chwilę obecną nie wiadomo, ile dokładnie ich będzie. - W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim trwają prace dotyczące jego uruchomienia. W szpitalu docelowo ma powstać kilkaset łóżek. W urzędzie działa zespół, który zapewnia sprawną realizację przedsięwzięcia - poinformowała Ewa Filipowicz, rzeczniczka wojewody mazowieckiego.

