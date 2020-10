To już pewne. Cała Polska stanie się czerwoną strefą

– Chcemy przedstawić, jak co tydzień, sytuację epidemiologiczną wraz z nowymi obostrzeniami i rygorami. Dzisiaj nastąpił kolejny spory przyrost – liczba zakażonych przekroczyła 13 tys., liczba zgonów jest duża i nasze działania muszą być znaczące – podkreślił Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej. Premier potwierdził, że już od soboty 24 października wszystkie regiony w Polsce zostaną objęte czerwoną strefą.

Strefa czerwona. Co to oznacza?

ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych uzależnione od wielkości sklepu: dla sklepów o powierzchni do 100 m2 – 5 os. na kasę, a dla sklepów powyżej 100 m2 powierzchni – 1 os. na 15 m2;

zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne);

podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2,

ograniczenie liczby osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;

wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;

w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;

zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

lokale gastronomiczne i restauracje – zakaz działalności stacjonarnej

ograniczenie imprez, spotkań i zebrań oraz gromadzeń publicznych do 5 osób spoza gospodarstwa domowego

ograniczenie przemieszczania się osób powyżej 70. roku życia, z pewnymi wyjątkami

zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia ostatnich turnusów rozpoczętych przed 26 października



Zapowiedzi premiera

Przypomnijmy, już w środę 21 października na antenie Polsat News Mateusz Morawiecki ujawnił, że zamierza rekomendować podjęcie takiego kroku. W programie „Gość Wydarzeń” pytany był o dalsze obostrzenia i wśród nich wymienił właśnie kwestię stref epidemicznych.

– Mamy już taką liczbę powiatów zaznaczonych na czerwono i 88 proc. populacji, że będę rekomendował, abyśmy podjęli decyzję, żeby cała Polska od soboty była strefą czerwoną – mówił premier. O tym samym w czwartek rano mówił też Michał Dworczyk z Kancelarii Premiera. – Sytuacja jest bardzo poważna, tego nikt nie kwestionuje. Pandemia rozwija się bardzo dynamicznie, co powinno nas mobilizować do włączenia się w sposób odpowiedzialny do walki z chorobą – podkreślał.

