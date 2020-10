Premier został zapytany o zamknięcie cmentarzy. „Gorąco apelujemy”

– Chcemy przedstawić, jak co tydzień, sytuację epidemiologiczną wraz z nowymi obostrzeniami i rygorami. Dzisiaj nastąpił kolejny spory przyrost – liczba zakażonych przekroczyła 13 tys., liczba zgonów jest duża i nasze działania muszą być znaczące – zaznaczył Mateusz Morawiecki na początku konferencji prasowej. Premier dodał, że ogłaszane dzisiaj obostrzenia zaczną przynosić efekt za 10-14 dni. – Najważniejsze jest ludzkie życie i stabilność systemu zdrowia – zaznaczył.

Szef rządu ogłosił m.in. wprowadzenie nauki zdalnej dla uczniów klasy 4-8 szkół podstawowych, ograniczenie w przemieszczaniu się młodzieży oraz seniorów a także zamknięcie działalności stacjonarnej lokali gastronomicznych. – Kolejnym obostrzeniem jest zakaz wszelkiego rodzaju aktywności powyżej 5 os. w jednej grupie – zebrań, spotkań, aktywności – kontynuował.

Nowe obostrzenia. Czy cmentarze będą zamknięte?

Po ogłoszeniu restrykcji przyszedł czas na pytania od dziennikarzy, którzy dopytywali o szczegóły wprowadzanych rozwiązań. Jeden z przedstawicieli mediów zapytał z kolei o zbliżającą się uroczystość Wszystkich Świętych, a konkretnie o to, czy rząd rozważa zamknięcie cmentarzy na 1 listopada. – Decyzja zapadnie dopiero w przyszłym tygodniu. To są jednak miejsca, gdzie może dochodzić do zakażeń. Gorąco apelujemy już teraz, by 1 listopada pozostać w domach – odpowiedział premier.

