Owsiak napisał do Kaczyńskiego. „Proszę ustąpić”

„Będziesz siedział”; „wychodź śmiało, jest nas mało” czy „jestem człowiekiem, nie inkubatorem” – takie hasła wznosili uczestnicy nocnej demonstracji pod domem Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie. Na miejscu interweniowali policjanci, którzy użyli gazu łzawiącego. Demonstranci nie pozostawali dłużni, rzucając w funkcjonariuszy kamieniami. Te zajścia skomentował na Facebooku Jerzy Owsiak, kierując swój wpis do Jarosława Kaczyńskiego.

Jerzy Owsiak pisze do Jarosława Kaczyńskiego

Organizator WOŚP zapytał polityka o to, czy jego zdaniem tysiące funkcjonariuszy rozwiążą problem, który ten „stworzył w Polsce”. „Czy uważa Pan, że potraktowanie gazem łzawiącym głównie kobiet, które demonstrowały przed Pana domem, jest skuteczną na to odpowiedzią? Że tylko siłowa i coraz bardziej bezwzględna akcja policji da Panu poczucie, że problemu nie ma?” – dopytywał.

Według Owsiaka w Polsce dochodziło już do tego typu zdarzeń i za każdym razem podobne działania służb kończyły się „klęską”. We wpisie szefa WOŚP pojawił się również apel do Kaczyńskiego o „powstrzymanie tej eskalacji zła i nienawiści” ze strony prezesa PiS. „Proszę ustąpić i wycofać się z polityki – przeprosić Polki i Polaków i zrobić wszystko, aby zakopać ten topór wojenny!" – podsumował Owsiak.

facebookCzytaj też:

Starcia przed domem prezesa PiS. Są zatrzymani, policja wydała komunikat