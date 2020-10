Relacje z masowych protestów zdominowały media społecznościowe. Zobaczcie nagrania i komentarze

Kiedy opinię publiczną coraz bardziej niepokoiły doniesienia dotyczące drugiej fali koronawirusa i kolejnych rekordów zachorowań na COVID-19, Trybunał Konstytucyjny wrócił do tematu aborcji eugenicznej. Korzystając z zamieszania i braku odpowiedniego zainteresowania mediów, stwierdzono jej niezgodność z konstytucją. Wywołało to furię w środowiskach, które do tej pory zdecydowanie sprzeciwiały się ograniczaniu prawa kobiet do decydowaniu o swoim ciele i raz za razem wychodziły na ulice dawać temu głośny dowód.

Także tym razem, choć spóźnione, czarne protesty wstrząsnęły krajem i przeszły przez całą Polskę. Skalę manifestacji i niezadowolenia dobrze oddają materiały zamieszczane w mediach społecznościowych. O gniewie protestujących świadczy także fakt, że trudno było znaleźć nagrania bez wyraźnie słyszalnych wulgaryzmów. Praktycznie nie dało się uniknąć ich w opisach, ponieważ jeden z hasztagów protestów to słowo uznawane powszechnie za obelżywe.

@mmaly:



@PolanskiL_:



@antymonowicz:



@strajkkobiet:



@Joanna_Makosa:



@MlodziWkurzeni:



@ice_nikkie:



@K_Smiszek:



@__Lewica:



@hmzagulska:



@nattaliemm:



@RuchOsmiuGwiazd:



@MlodziWkurzeni:



@BartoszWojsa:



@pizdanieskoczek:



@LemoniadowyJo:



@ictisdei:



@Strykasia:



@nie_czy:



@poosheck:

Aborcja według polskiego prawa

Dotychczas w Polsce aborcja była możliwa w trzech przypadkach: ciąży będącej wynikiem przestępstwa, zagrożenia życiu kobiety ciężarnej oraz aborcji eugenicznej. Wszystko zmieniło się wraz z decyzją Trybunału Konstytucyjnego, który odrzucił trzecią przesłankę jako niezgodną z Konstytucją RP.

Czym jest aborcja eugeniczna?

Aborcję eugeniczną można było wykonać, kiedy badania prenatalne albo inne przesłanki wskazywały na duże prawdopodobieństwo nieodwracalnego upośledzenia płodu lub choroby, która zagraża jego życiu. W tym przypadku aborcja była możliwa do czasu osiągnięcia przez płód wieku umożliwiającego mu przeżycie poza organizmem matki.

Jakie schorzenia kwalifikowały się do aborcji eugenicznej?

Trisomia chromosomu 21 (zespół Downa) – pewna niepełnosprawność fizyczna, której towarzyszy opóźnienie umysłowe. Może przybrać trzy formy – lekką, średnią lub ciężką. Osoby z zespołem Downa, ze względu na osłabiony układ odpornościowy, są znacznie bardziej podatne na choroby. Średnio przeżywają 25–30 lat. Trisomis chromosomu 18 (zespół Edwardsa) – schorzenie to charakteryzuje się licznymi deformacjami oraz anomaliami w budowie anatomicznej. Jedynie 5% dzieci z tym zespołem jest w stanie przetrwać cały okres ciąży i dożyć do porodu. Żyją maksymalnie 1 rok. Nie do końca poznane jest to, co czują i w jaki sposób postrzegają świat. Trisomis chromosomu 13 (zespół Patau) – jest to choroba powodująca u dzieci przewlekły, uciążliwy ból. Wiele ciąż kończy się poronieniem lub obumarciem płodu. Około 70% nie dożywa 6 miesięcy po urodzeniu. Trisomis chromosomu 8 (zespół Warkany’ego) – choroba, która uniemożliwia dziecku przeżycie. W momencie postawienia diagnozy rodzice oczekują na moment, kiedy płód obumrze. Acefalia i mikrocefalia – należą one do nieodwracalnych ciężkich uszkodzeń płodu. Te dwie jednostki chorobowe określają stan, w którym nie wykształca się głowa oraz mózg, mogą powstać jedynie fragmenty lub zalążki. Płód nie ma szans na przeżycie.

Czytaj też:

Biedroń interweniował w sprawie zatrzymanej dziewczyny. „Zostałem uderzony przez policjantów”