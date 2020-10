„Nie rżnij głupa Bortniczuk”. Poseł odpowiedział internautce: ​Nie mam w planach spotkania z panią

Trwające od czwartku przesilenie, wywołane przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, zatacza coraz szersze kręgi. W niedzielę dochodziło do profanacji kościołów, a coraz ostrzej poczynają sobie też użytkownicy Twittera, także ci z polityki i to tej wielkiej.

Internautka: Przestań rżnąć głupa Bortniczuk. Poseł odpowiedział

Wszystko zaczęło się od odpowiedzi internautki o nicku „KasiaLip”. na jeden z tweetów posła klubu PiS, a formalnie polityka Porozumienia Kamila Bortniczuka. Poseł pisał: „Czy tylko mi się wydaje, że znaczna część protestujących myśli, że wyrok TK wprowadza całkowity zakaz aborcji? To efekt ich niewiedzy, czy celowa manipulacja?”.

W odpowiedzi ze strony internautki padło: „Nie rżnij głupa Bortniczuk”. Polityk odpowiedział na to:

Nie mam w planach spotkania z Panią.

I choć niektórym się to spodobało (radny Porozumienia z Gdańska Szymon Stachowiak pisał: „Złoto”), to odpowiedź Bortniczuka zniknęła. Choć wpis zniknął, to niektórzy zdążyli go jeszcze „uwiecznić”.

twitter

Kamil Bortniczuk przeprasza i usuwa wpis

Poseł Porozumienia po chwili usunął odpowiedź o „spotkaniu”, co sam przyznał:

Usunąłem, bo uznałem, że jednak pewnych granic nie należy w debacie przekraczać. Pani życzę tego samego. Za wpis przepraszam.

twitterCzytaj też:

Zniszczony pomnik Reagana. Wulgarny napis i hasło „pro abo”. W Poznaniu podobna sytuacja