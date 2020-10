Wiceminister zdrowia apeluje, by nie protestować. Dlaczego? Demonstracje niczym „bomba biologiczna”

Jak dotąd władza nie zabrała głosu na temat wyroku TK ws. aborcji, ale przebija się jedna narracja. Apel do protestujących, by zaprzestali demonstracji ze względu na bezpieczeństwo epidemiczne. Wiceminister zdrowia przestrzegał nawet: – Może być to bomba biologiczna.