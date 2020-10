„Pokaż macicę”, „wypi******”. Duchowny kontra demonstrantki w Szczecinku, jest nagranie

W sieci opublikowano nagrania z protestu przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w Szczecinku. Demonstrowano – jak donosi lokalna gazeta „Temat Szczeciniecki” – przed biurem posłanki PiS Małgorzaty Golińskiej przy ul. Mickiewicza.

Tam grupa protestujących wykrzykiwała swoje hasła, a pewnym momencie w tym miejscu pojawił się ksiądz.

Protesty po wyroku TK. W Szczecinku krzyczano do księdza: Pokaż macicę! Wypier*****

Na portalu gazety szczecinek.com dokładnie opisano i zarejestrowano przebieg „spotkania” duchownego z młodymi kobietami i jednym mężczyzną „w średnim wieku”. Ksiądz przywitał protestujących – wynika z relacji – słowami: „PiS przyszedł”. Później duchowny łamiącym głosem wspomniał, że umiera jego matka, a on opiekuje się ojcem i nie może pracować.

Wtedy protestujący zaczęli wykrzykiwać: „Wracaj do kościoła!”, „Pokaż macicę!”, a także „Masz macicę? Nie, to wyp*******”, „Ryj”, „Tu jest Polska, nie Watykan”. Duchowny co jakiś czas próbował uciszyć protestujących, zabrać głos.

W mediach znalazło się też zdjęcie rzuconej na ziemię bursy (przenoszona jest w niej hostia), pojawiały się sugestie, że to protestujące mogły do tego siłowo doprowadzić. Tak opisuje to portal:

W pewnym momencie gwałtownej dyskusji ksiądz... rzucił na ziemię trzymaną przez siebie cały czas bursę do przenoszenia Najświętszego Sakramentu. Po chwili okazało się, że jest pusta. Ksiądz powiedział jednej z dziewczyn, by ją podniosła.

