Poseł PiS o protestach w kościołach: Obraz największego zdziczenia

Zdaniem Krzysztofa Sobolewskiego niedzielne manifesty w kościołach to „obraz największego zdziczenia”. Szef komitetu wykonawczego PiS podkreślił, że dla katolików świątynie to miejsca święte. – Sprofanowano świątynie, to jest rzecz niedopuszczalna – dodał.

Krzysztof Sobolewski o protestach: Można to zrobić w innej formule

Poseł partii rządzącej zauważył również, że protesty odbywają się w czasie, gdy w Polsce odnotowuje się coraz więcej zakażeń koronawirusem. Jego zdaniem „część nieodpowiedzialnych polityków wyprowadza ludzi na ulice” , przez co w najbliższych dniach lub tygodniach można spodziewać się kolejnych wzrostów liczby dobowych przypadków. – Jeśli już jest okazja do protestu, to można to zrobić w innej formule, niekoniecznie tak jak przyjęto to w piątek na ulicach – zaapelował.

Polityk stwierdził także, że weekendowe demonstracje to próba „odświeżenia protestów, które miały miejsce cztery i dwa lata temu” . W jego ocenie forma wyrażania swoich poglądów obrana przez część osób „za chwilę obróci się przeciwko nim” . – Może i słusznie wyrażają swój pogląd krytyczny wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, ja tego nie kwestionuję, każdy ma prawo do oceny – kontynuował.

