Kobiety protestują przeciwko decyzji TK ws. aborcji. Ojciec Rydzyk: Piekło to dopiero będzie...

Trybunał Konstytucyjny w czwartek 22 października orzekł, że aborcja przeprowadzana w przypadku podejrzenia ciężkich wad płodu, jest niezgodna z Konstytucją. Po decyzji TK jeszcze tego samego dnia rozpoczęły się protesty w kilku miastach. Demonstracje odbywały się także w weekend, a kolejna ich odsłona ma być zauważalna w poniedziałek 26 października.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i późniejszy rozwój wydarzeń ocenił ojciec Tadeusz Rydzyk. – Widzę, co się dzieje w tej chwili w związku z orzeczeniem Trybunału o niezgodności z Konstytucją zabijania nienarodzonych niepełnosprawnych. Konstytucja to mówi i tak TK orzekł. I za to też dziękujemy – stwierdził na antenie Radia Maryja, a słowa duchownego przytacza „Rzeczpospolita”.

– W związku z tym, co ta strona lewicowo-liberalna (robi), zobaczcie, jaka jest wolność w Polsce. Mówią w Unii Europejskiej niektórzy, nawet z Polski eurodeputowani, że w Polsce nie ma wolności. Zobaczcie, jaka wolność, aż swawola. To wyzywanie, te bluźnierstwa tej lewicy, lewactwa – kontynuował.

Ojciec Tadeusz Rydzyk odniósł się także na antenie rozgłośni do hasła: „Piekło kobiet”, które pojawia się na demonstracjach. – Piekło to dopiero będzie, jeżeli nie będziemy słuchać Ducha Świętego, jeżeli nie będziemy słuchać Pana Boga. Nikomu tego nie życzę, tego piekła – stwierdził kapłan.

