Narodowcy utworzą Straż Narodową. Formacja ma się zająć obroną kościołów

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodna z konstytucją. Orzeczenie wywołało w całym kraju falę oburzenia. W wielu polskich miastach od kilku dni odbywają się masowe protesty uliczne. Skalę niezadowolenia decyzją TK widać także w mediach społecznościowych. W minioną niedzielę uczestnicy manifestacji weszli również do kościołów. Aktywiści (w tym m.in. posłanka Joanna Scheuring-Wielgus) wchodzili na nabożeństwa i stawali przed ołtarzem a w rękach trzymali plakaty z hasłami nawołującymi do ochrony praw kobiet. Fasady niektórych świątyń zostały pomazane a w niektórych miejscach m.in. przed kościołem św. Krzyża w Warszawie czy w poznańskiej katedrze nie obyło się bez interwencji policji.

Bąkiewicz o „lewackiej rewolucji”

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości zapowiedział powołanie Straży Narodowej, której głównym zadaniem ma być obrona polskich kościołów. – Zachęcam wszystkich, aby do tej organizacji wstępowali. Będziemy bronić każdego kościoła, każdej dzielnicy, każdego miasta, każdej wioski. Z tego miejsca wzywam wszystkich katolików, że dosyć tej pacyfistycznej postawy, która powodowała, że dzisiaj bandy hołoty wchodzą do kościoła, profanują ołtarze, profanują Najświętszy Sakrament, używają wulgarnych, knajackich słów – zachęcał Robert Bąkiewicz.

Narodowiec przekonywał, że to, z czym mamy do czynienia, to czerwona, lewacka, dewiacyjna, satanistyczna rewolucja. – Widzieliśmy to w obrazkach ze świata, gdzie bezczeszczone są świątynie i podpalane katedry. Wielu z nas myślało, że do nas to nie dotrze, że Polska będzie enklawą. Nic podobnego. To już się dzieje. Przekroczyli granicę, której nie powinni przekraczać, a my nie będziemy przyglądali się bezczynnie jak bezczeszczą nasze świątynie – podkreślił dodając, że w jego opinii każdy prawy człowiek powinien odłożyć powszednią wygodę, ale i niewygodę codziennego życia i stanąć pod swoją świątynią w obronie przed profanacją.

