„GW”: Był twarzą wniosku do TK ws. aborcji. Zostanie kandydatem PiS na RPO

We wrześniu zakończyła się kadencja Adama Bodnara na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich. Do tej pory nie udało się wybrać jego następcy. Jedyna zgłoszona kandydatka na urząd RPO Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, której kandydaturę zaakceptowało mnóstwo organizacji pozarządowych oraz opozycja, nie uzyskała wymaganego poparcia w Sejmie. Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, Prawo i Sprawiedliwość planuje zgłosić własnego kandydata na stanowisko RPO. Ma nim zostać Bartłomiej Wróblewski, konserwatywny poseł PiS, który jest jedną z twarzy wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego. Propozycję skrytykowali m.in. posłowie KO Michał Szczerba oraz Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Jak zagłosuje PSL?

Jeden z polityków PiS powiedział dziennikarzom, że ugrupowanie zdecydowało się na taki ruch, ponieważ Wróblewski miał stwierdzić, że udało mu się wynegocjować poparcie w Senacie - za jego kandydaturą mieliby głosować senatorowie PSL-Koalicji Polskiej. PSL w Senacie trzech przedstawicieli. Głosowanie na Wróblewskiego wykluczył wicemarszałek Senatu Mariusz Kamiński. Ryszard Bober powiedział jedynie, że decyzja o poparciu będzie polityczna. Poparcia kandydatury posła PiS nie wykluczył senator Jan Libicki. Głos zabrał także szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, który zdementował doniesienia o możliwości poparcia Wróblewskiego przez senatorów PSL.

Bartłomiej Wróblewski - kim jest?

Bartłomiej Wróblewski jest posłem od 2015 roku. W obecnej kadencji jest m.in. członkiem Komisji Ustawodawczej, wiceprzewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach oraz przewodniczącym Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego. 18 września 2020 został przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego zawieszony w prawach członka partii za złamanie dyscypliny klubowej, głosując przeciwko tzw. Piątce dla zwierząt. To on stanął na czele grupy 119 posłów, którzy w zeszłym roku zaskarżyli w TK przepisy zezwalające na aborcję z powodu ciężkiego uszkodzenia lub choroby płodu. Stoi również na czele podkomisji zajmującej się obywatelskim projektem Stop pedofilii zakładającym zmiany w kodeksie karnym, w tym dwa lata więzienia za publicznie propagowanie lub pochwalanie podejmowania przez małoletniego obcowania płciowego. Inicjatorzy akcji nie ukrywają, że jest ona skierowana przeciwko m.in. edukacji seksualnej.

W latach 1998–2014 zdobył Koronę Ziemi, a więc m.ni. Elbrus, Kilimandżaro, Mont Blanc i Mount Everest.

