Skandaliczne słowa byłej posłanki PiS. „Kobieta, która potrafi zabić dziecko...”

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego wywołało falę protestów w całym kraju. Na ulice polskich miast wyszły kobiety oburzone naruszaniem ich praw. Zwracają uwagę na niewiarygodne cierpienie, które wiąże się m.in. z urodzeniem ciężko chorego dziecka, które umiera wkrótce po narodzinach. Z drugiej strony w mediach społecznościowych można znaleźć liczne wpisy osób, które nie ukrywają swojego zadowolenia z powodu decyzji TK. Głos w tej sprawie postanowiła zabrać także była posłanka PiS Bernadeta Krynicka. „Kobieta, która potrafi zabić dziecko we własnym łonie, na pewno jest w stanie patrzeć na jego naturalną śmierć” - stwierdziła była posłanka PiS.

Kontrowersyjne wypowiedzi byłej posłanki

Bernadeta Krynicka zasłynęła kilkoma głośnymi wypowiedziami. 23 maja 2016 roku na antenie Radia Nadzieja mówiła, że „człowiek, który donosi do obcego państwa, to jest zdrajca i powinien wisieć na stryczku”. W marcu 2019 roku komentując słowa Joanny Senyszyn o żołnierzach wyklętych stwierdziła, że ruska swołocz nigdy nie przestanie obrażać polskich patriotów. Na krytykę odpowiedziała, że tym, których drażni użyte przeze mnie określenie zupełnie nie przeszkadza język używany przez komunistów w walce z patriotycznym podziemiem. Mianem symbolu podejścia partii rządzącej do protestu opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie użytkownicy Twittera okrzyknęli jeden z kadrów zarejestrowanych przez kamerę TVN24, a dokładniej zdjęcie posłanki PiS Bernadety Krynickiej.

