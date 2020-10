Wiceszef MON porównał protestujących ws. aborcji do ISIS. „Zdobywało terytoria”

Nie cichnie sprawa protestów przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. TK uznał, że aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z konstytucją. Od wielu dni na ulicach polskich miast trwają masowe protesty. Manifestacje skomentował na antenie TVN24 Marcin Ociepa. – Grupę protestujących można podzielić na trzy części. Pierwsza to rzeczywiście osoby, które protestują przeciwko takiej, a nie innej interpretacji konstytucji przez Trybunał Konstytucyjny. I ta debata jest czymś normalnym w państwie demokratycznym. Ten spór o aborcję powinien być także odzwierciedlony w debacie parlamentarnej. W sposób demokratyczny powinniśmy te spory, których nie brakuje w demokracjach, rozstrzygać. Ale jest też druga i trzecia grupa – mówił.

– Druga grupa to lewicowi ekstremiści, którzy dopuszczają się przemocy, którzy dopuszczają się profanacji kościołów, atakują kościoły i trzecia grupa to politycy, którzy próbują na tym zbijać kapitał polityczny. Druga i trzecia grupa żerują na tej pierwszej. Tym, którzy atakują dzisiaj kościoły na ostatnim miejscu chodzi o aborcję, mają zupełnie inne cele – ocenił.

Ociepa: Szczujecie ludzi przeciwko Kościołowi

– Szczujecie ludzi przeciwko Kościołowi, w wymiarze nie tylko instytucjonalnym zwrócił się do drugiego gościa programu – posłanki Agnieszki Dziemianowicz-Bąk z Lewicy. – Teraz, kiedy rozmawiamy trwa dosłownie oblężenie kościoła na placu Trzech Krzyży w Warszawie. Co pani poseł chcecie zrobić, kiedy wtargniecie do tego kościoła? Chcecie go spalić, chcecie go zburzyć? Dokładnie to, co robiło Państwo Islamskie, ISIS, kiedy zdobywało terytoria i niszczyło zabytki, dzieła kultury – stwierdził wiceszef MON.

Marcin Ociepa podkreślił, że stanowisko Porozumienia jest takie, że powinno się precyzyjnie wyodrębnić grupę dzieci z zespołem Downa, które mają prawo się narodzić a w przypadku skrajnie chorych dzieci, które nie mają szans na przeżycie, zezwolić na decyzję matki.

Czytaj też:

Kinga Rusin przekazała 100 tys. złotych organizacjom walczącym o prawa kobiet