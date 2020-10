Zaskakujące oświadczenie prezentera TVP Info ws. aborcji. „Nie rozumiem”

Michał Cholewiński prowadził w poniedziałek program "Serwis Info". Po godz. 14 jego gościem był dziennikarz "Gościa Niedzielnego"Jakub Jałowiczor. Zanim rozpoczął rozmowę, wygłosił spory wstęp. Prezenter, który zanim rozpoczął pracę w TVP przez wiele lat był związany z TVN24 podkreślił, że nie będzie odnosił się do sedna, uzasadnienia i sentencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a gościa zapyta o niedzielne protesty. – Ja nie rozumiem, i to jest moje oświadczenie, nie rozumiem, dlaczego Trybunał Konstytucyjny w tym czasie rozedrgania, poważnych innych problemów w Polsce, ale także zaniepokojenia wielu ludzi, podjął tę sprawę. Dlaczego zdecydował się i dopuszczono do tego, żeby to orzeczenie zapadło akurat w tym momencie – powiedział Michał Cholewiński na antenie TVP Info.

Orzeczenie TK

22 października przejdzie do historii polskiego orzecznictwa dotyczącego przepisów aborcyjnych. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że fragment ustawy dopuszczający przerwanie ciąży w przypadku stwierdzenia dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest sprzeczny z konstytucją. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zapadło większością głosów. Zdania odrębne do wyroku złożyli sędziowie Leon Kieres i Piotr Pszczółkowski.

