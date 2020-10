Bąkiewicz: Marsz Niepodległości zostanie zorganizowany bez względu na pandemię i obostrzenia

Od czwartku 22 października przez Polskę przeszły setki masowych demonstracji, których uczestnicy sprzeciwiają się wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. TK stwierdził, że niezgodne z konstytucją jest przerwanie ciąży, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Marsz Niepodległości będzie traktowany jak protest kobiet?

Robert Bąkiewicz, który co roku uczestniczy w organizacji Marszu Niepodległości w Warszawie, zapowiada kontynuowanie tej tradycji. Twierdzi, że skoro trwające obecnie demonstracje kobiet nie są rozwiązywane przez policję, to i jego wydarzenie ma prawo się odbyć. Ma nadzieję, iż do jego wydarzenia zostanie zastosowane takie samo podejście, jakie służby stosują w przypadku protestu ws. aborcji. Zaznacza jednocześnie, że organizatorzy Marszu będą namawiać jego uczestników do noszenia maseczek i utrzymywania odpowiedniego dystansu.

Czytaj też:

Narodowcy utworzą Straż Narodową. Formacja ma się zająć obroną kościołów