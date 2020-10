Warszawa. Kolizja limuzyny SOP z tramwajem. W środku była osoba ochraniana

Do zdarzenia doszło we wtorek 27 października tuż po godzinie 14 w okolicach placu Unii Lubelskiej w Warszawie. Informację potwierdził rzecznik prasowy SOP. - Potwierdzam, że na placu Unii Lubelskiej doszło do kolizji służbowego samochodu Służby Ochrony Państwa z tramwajem. Nikomu nic się nie stało. Policja prowadzi swoje czynności w tej sprawie - poinformował Bogusław Piórkowski. Rzecznik SOP dodał, że w limuzynie przebywała osoba ochraniana. Nie zdradził jednak nazwiska polityka.

Będzie mandat dla kierowcy?

Głos w sprawie kolizji zabrał także rzecznik Tramwajów Warszawskich. Maciej Dutkiewicz przyznał, że konieczne było zatrzymanie ruchu tramwajowego, jednak nie trwało ono długo i nie wpłynęło znacząco na ruch w okolicy.

Jak podaje TVN Warszawa, samochód ma niewielkie uszkodzenia a po zdarzeniu odjechał na parking przy ulicy Polnej, by oczekiwać na policję. Na razie nie ma informacji, czy kierowca został ukarany mandatem karnym.

