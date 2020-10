CBA zatrzymało prokuratora. Miał przyjąć milion złotych od „Królowej życia”

Sprawa dotyczy Joanny P., byłej gwiazdy programu TTV "Królowe życia", która oskarżana jest o wręczenie łapówki w wysokości miliona złotych. Konkubent celebrytki miał pomóc w zabójstwie 75-latki z Warszawy, przywożąc na miejsce zbrodni płatnego zabójcę. Ofiara została oblana kwasem, co bezpośrednio przyczyniło się do jej śmierci. Wręczenie miliona złotych prokuratorowi miało z kolei doprowadzić do wyciszenia śledztwa.

CBA zatrzymało do prokuratora

Sprawa wyszła na jaw, o czym świadczy komunikat wydany przez CBA. „Funkcjonariusze warszawskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej zatrzymali prokuratora Prokuratury Rejonowej Praga Północ w Warszawie. Czynności związane są ze śledztwem dotyczącym przyjęcia korzyści majątkowej oraz korzyści osobistych w związku z pełnieniem funkcji publicznej” – podano.

Zatrzymany prokurator miał przyjąć nie tylko milion złotych, ale również alkohol, sponsorowane posiłki, bilety na mecz reprezentacji Polski czy koszule. W zamian uchylił tymczasowy areszt stosowany wobec podejrzanego o zabójstwo, chociaż istniały przesłanki, że zatrzymany powinien pozostać za kratkami.

