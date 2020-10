Jaruzelska porównuje Kaczyńskiego do swojego ojca. „Ku przestrodze”

We wtorek wieczorem Jarosław Kaczyński zabrał głos w sprawie trwających w Polsce protestów. Demonstranci wyszli na ulice po tym, jak Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja eugeniczna, czyli taka, której dokonuje się z uwagi na ciężkie i nieodwracalne wady płodu, jest niezgodna z Konstytucją.

Kaczyński wziął w obronę wyrok TK i przeciwstawił się akcjom demonstracyjnym, jakie Strajk Kobiet organizuje również w kościołach. – Wzywam wszystkich działaczy PiS i wszystkich, którzy nas wspierają do obrony. Ten atak ma za zadanie zniszczyć Polskę, ma doprowadzić do tryumfu sił, który ma zniszczyć naród takim, jak go postrzegamy – mówił.

Uznał również, że podczas protestów zauważa postawy nihilistyczne (głoszące brak sensu życia – przyp. red.) i „niebywałą wulgarność”.

Monika Jaruzelska publikuje wymowne zdjęcie

Już w trakcie przemowy w sieci pojawiała się lawina komentarzy. Swoją cegiełkę dodała również Monika Jaruzelska – córka I sekretarza Komitetu Centralnego PZPR Wojciecha Jaruzelskiego.

Zamieściła ona zdjęcie swojego ojca, łudząco przypominające kadr z przemówienia prezesa PiS. Opublikowane zdjęcie to kadr z oświadczenia Wojciecha Jaruzelskiego z grudnia 1981 roku, kiedy ogłaszał Polakom wprowadzenie stanu wojennego w naszym kraju.

„Ku przestrodze… Tylko, że wtedy nie byliśmy w pełni suwerennym państwem” – napisała Jaruzelska.

