Polska podpisała międzynarodową deklarację przeciw aborcji. „Podkreśla znaczenie ochrony życia”

Uroczystość podpisania deklaracji zorganizowana została w formie wirtualnej z inicjatywy Stanów Zjednoczonych. Wydarzenie odbyło się w Waszyngtonie z udziałem Sekretarza Stanu USA Michaela Pompeo oraz Sekretarza ds. Zdrowia i Opieki Społecznej USA, Alexa Azara.

Deklaracja ws. Konsensusu Genewskiego - co zakłada?

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, celem deklaracji jest podkreślenie fundamentalnej roli kobiet i rodziny w społeczeństwie, a także konieczności zapewnienia kobietom tych samych praw i warunków rozwoju osobistego oraz zawodowego, jakie przysługują mężczyznom. W dokumencie stwierdzono m.in. że każdy człowiek ma niezbywalne prawo do ochrony życia; wskazuje też, że w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka nie istnieje pojęcie „prawa do aborcji”, a nadto że każde państwo ma prawo do kształtowania swojego ustawodawstwa w tym zakresie. Deklaracja wskazuje też na konieczność ochrony rodziny jako podstawowej komórki społecznej oraz na znaczenie systemu Narodów Zjednoczonych w procesie wdrażania powyższych wartości.

Amnesty International ogłosiła, że dokument jest sprzeczny z prawami człowieka, ponieważ każda kobieta, która może zajść w ciążę, ma prawo do aborcji.

Deklaracja ws. Konsensusu Genewskiego - które kraje podpisały?

Deklarację podpisało dotąd ponad 30 państw świata, w tym m.in. Libia, Oman, Arabia Saudyjska, Uganda, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt, Pakistan, Irak, Stany Zjednoczone, Białoruś oraz Węgry.

