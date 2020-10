Apel prymasa ws. protestów. „Moralnym obowiązkiem chrześcijanina jest deeskalacja konfliktu”

We wtorek 27 października na stronie archidiecezji gnieźnieńskiej opublikowany został list prymasa Polski abp Wojciecha Polaka do wiernych archidiecezji gnieźnieńskiej. Prymas odnosi się w nim m.in. do trwającej epidemii.

„ Każdego dnia słyszymy o tysiącach osób, które zakaziły się koronawirusem. Wielu spośród nich wymaga hospitalizacji, a niejeden przegrał już walkę z chorobą ” – czytamy. „ Jako Kościół jesteśmy szczególnie odpowiedzialni za zdrowie i życie wszystkich powierzonych naszej duszpasterskiej trosce. Dlatego raz jeszcze apeluję o przestrzeganie obowiązujących zasad sanitarnych. To nie tylko przejaw naszego rozsądku, ale przede wszystkim wyraz naszej miłości bliźniego ” – apeluje prymas.

Abp Polak prosi wiernych „o szczególną odpowiedzialność w czasie uroczystości Wszystkich Świętych i Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli Dnia Zadusznego”. „ Rozłóżmy czas odwiedzin grobów naszych najbliższych na cmentarzach na różne dni listopada. Szczególną ku temu zachętę dał nam papież Franciszek, który zdecydował o przedłużeniu czasu uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych na cały miesiąc ” – informuje abp Polak.

Prymas o protestach: Nie wolno nam jednak zapominać o przykazaniu miłości

Prymas Polski odniósł się w swoim liście do trwających protestów po ogłoszeniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. „ Nie można oczekiwać od osób wierzących, aby wyparli się jednego z fundamentów swojej wiary, jakim jest szacunek dla każdego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Nie wolno nam jednak zapominać o przykazaniu miłości bliźniego. Moralnym obowiązkiem chrześcijanina jest deeskalacja konfliktu, a nie jego wzmaganie ” – wezwał prymas. „ Proszę zatem, aby wzorem Chrystusa odrzucić każdy rodzaj przemocy. Odpowiedzią uczniów Jezusa jest przebaczenie, modlitwa, podejmowany post ” – dodał.

Prymas skrytykował przy tym profanacje kościołów i przerywanie mszy świętych. „ Niezwykle bolesne i godne potępienia są działania protestujących, którzy niszczą pomniki, elewacje kościołów, a także przerywają sprawowane tam Msze święte. To profanacja rzeczy najświętszych, na którą nie może być zgody” – pisze abp gnieźnieński. Przypomina jednak, że odpowiedzią katolików na zło powinno być wyłącznie dobro. „Nie wolno nam jednak odpowiadać tym samym. Musimy wciąż pamiętać słowa św. Pawła, które tylekroć powtarzał nam bł. ks. Jerzy Popiełuszko: » nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj! «” – podkreślił prymas.