Gorąca atmosfera w programie Olejnik w TVN24. „Kaczyński stanął tam, gdzie kiedyś stało ZOMO”

Nie cichnie sprawa orzeczenia TK ws. zaostrzenia przepisów aborcyjnych. Sporo komentarzy wywołało oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego, który mówił m.in. o tym, że orzeczenie jest całkowicie zgodne z konstytucją. Wezwał także do obrony kościoła. W Kropce nad i na antenie TVN24 o sprawie dyskutowali Joanna Scheuring-Wielgus oraz Patryk Jaki. – Nigdy nie myślałam, że Jarosław Kaczyński czuje taką miętę do generała Wojciecha Jaruzelskiego. Bo to, co usłyszeliśmy, jest wezwaniem do wojny – oceniła posłanka Lewicy.

Scheuring-Wielgus: Polska to Polska, a kościół to kościół

– Lewica nigdy nie cofnie się przed swoimi postulatami. Zawsze będziemy walczyć o świeckie państwo. Nikt nie ma myśli zabijania dzieci, chodzi o wolny wybór. Weźcie się w tym PiSie obudźcie z tego letargu i dajmy kobietom wolny wybór. Tradycją polską nie jest stawanie po stronie oprawców, tylko pomoc ofiarom i empatia. Kaczyński stanął dzisiaj po stronie oprawców, czyli tam gdzie kiedyś stało ZOMO – powiedziała w programie Moniki Olejnik Joanna Scheuring-Wielgus. Posłanka Lewicy stwierdziła również, że żaden polityk z żadnej partii nie ma moralnej podstawy do tego, żeby decydować za kobietę – Kaczyński mówi, że Polska to kościół. Ja powiem, że Polska to Polska, a kościół to kościół. Jarosław Kaczyński nie stanął po stronie ludzi. Mówiąc o obronie kościoła stanął po stronie instytucji, która chroni pedofilów – dodała Scheuring-Wielgus.

Ile aborcji dotyczy osób z zespołem Downa?

Eurodeputowany z Solidarnej Polski był pytany, czy państwo może zmuszać kobiety do tego, aby donosiły ciążę, kiedy wiedzą o ciężkich wadach płodu. Patryk Jaki nie odpowiedział na pytanie, ale stwierdził, że według statystyk z 2019 roku Ministerstwa Zdrowia największa grupa w aborcjach, o których rozmawiamy, około 40 procent, to są dzieci z zespołem Downa. – Legalne aborcje ze względu na Zespół Downa stanowi tylko 25 proc. ogółu. Pozostała część jest ze względu na cyklopie, rozszczepienie kręgosłupa oraz inne tego typu schorzenia – odparła posłanka Lewicy.

– Jeżeli pierwszy raz od dawna są atakowane osoby wierzące, które modlą się w Kościele. Są atakowane np. przez rzucanie butelkami w kościół, to jest sytuacja, w której jasno widać, kto jest agresorem, a kogo trzeba bronić. Obrona seniorów w Kościele to moralny obowiązek państwa i nas wszystkich. Trzeba być kompletnym ignorantem, by nie rozumieć, jak wielką rolę w historii naszego narodu odegrał Kościół – komentował europoseł.

