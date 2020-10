Wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry. Jest decyzja Sejmu

Wniosek w sprawie wyrażenia wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry został złożony przez posłów KO na początku października. Politycy opozycji podkreślali, że domagają się zahamowania szkodliwej i koniunkturalnej działalności Zbigniewa Ziobro, odpowiadającego za fatalny stan polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Budka: Stworzyliście z prokuratury i części sądownictwa mechanizm szantażu

– Oskarżam także pana, panie wicepremierze Kaczyński, oskarżam że wspólnie i w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości, zniszczyliście polski wymiar sprawiedliwości. Doprowadziliście do upartyjnienia KRS oraz przejęcia TK przez politycznych nominatów z pana odkryciem towarzyskim na czele. Oskarżam, że powierzając politykowi funkcję prokuratora generalnego, doprowadził pan, panie wicepremierze, do totalnego podporządkowania prokuratury jednej partii politycznej, waszej partii. Oskarżam, że zniszczyliście Ministerstwo Sprawiedliwości, budując na jego miejsce ministerstwo bezprawia i odwetu, zemsty i hejtu, niszczące prawo, rujnujące niezawisłość sędziów i niezależność prokuratorów – mówił w Sejmie Borys Budka przedstawiając wniosek.

– Oskarżam was o to, że stworzyliście z prokuratury i części sądownictwa mechanizm zastraszania i szantażu. Mechanizm, który ma wam dać władzę absolutną poprzez strach. Oskarżam was o zbudowanie bizantyjskiego mechanizmu bezkarności dla obozu władzy. Dziś otoczony kordonem policji, opieką prokuratury może pan, panie wicepremierze Kaczyński, czuć się bezkarny i poza wszelką kontrolą. Wprowadziliście program Bezkarność+ dla kolesi, znajomi waszych ministrów, handlarzy bronią by w czasie pandemii mogli bezkarnie bogacić się na majątku publicznym, narażając zdrowie i życie milionów obywateli – dodał lider PO.

Morawiecki broni Ziobry

Premier stwierdził w trakcie debaty nad wotum, że od wielu lat toczy się spór o Polskę. – Minister podjął się dzieła naprawy ministerstwa, które w tym jądrze nieprawidłowości, niedoskonałości, jądrze też bardzo często niedobrych i złych postępowań i antywartości się znajdowało. Reformy, które prowadzi Zbigniew Ziobro często po grudzie, bo jest to niezwykle trudna materia, są kluczowe do wprowadzenia do końca, jeśli chcemy żyć w nowoczesnym kraju, jeśli chcemy żyć w kraju dostatnim i takim jak w Europie, gdzie wymiar sprawiedliwości jest sprawniejszy – argumentował Mateusz Morawiecki.

Ziobro nawiązuje do protestów ws. prawa aborcyjnego

Zbigniew Ziobro stwierdził z kolei, że demokracja która gwarantuje nam wszystkim konstytucyjne prawo do publicznego wyrażania poglądów krytycznych, często bardzo krytycznych wobec wszelkich władz, która upoważnia każdego z nas do wyrażania sprzeciwu wobec rozstrzygnięć sądów czy trybunałów, w tym Trybunału Konstytucyjnego, ma swoje ograniczenia wynikające z szanowania wolności innych, też godności, ochrony ich mienia. – Tego wszystkiego, co również ta sama konstytucja, do której państwo się odwołujecie, gwarantuje każdemu obywatelowi. Dzisiaj z wielkim smutkiem obserwuję, że pan Borys Budka i przedstawiciele PO, przedstawiciele opozycji na lewo od PO, niestety angażują się we wsparcie działań, które z porządkiem prawnym i z demokratycznym sprzeciwem często niewiele mają wspólnego – powiedział.

Wotum nieufności dla Ziobry – jak głosowali posłowie?

Za wnioskiem złożonym przez Koalicję Obywatelską głosowało 217 posłów (131 z KO, 46 z Lewicy, 28 z PSL-Kukiz'15, 10 z Konfederacji oraz 2 polityków niezależnych. Przeciw było 232 parlamentarzystów (wszyscy z Prawa i Sprawiedliwości), nikt nie wstrzymał się od głosu.

