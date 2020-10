Piątka dla zwierząt trafi do sejmowej zamrażarki? Jest stanowisko PiS

Portal Interia przekazał, że tzw. Piątka dla zwierząt może trafić do sejmowej zamrażarki. Również senator PiS Jan Maria Jackowski stwierdził na antenie Radia Wnet, że głosowanie nad ustawą ma być odsunięte na bliżej nieokreśloną przyszłość. – Bardzo prawdopodobne, że tzw. Piątka dla zwierząt po uchwaleniu senackich poprawek w ogóle nie będzie rozpatrywana przez Sejm – powiedział. Medialnym doniesieniom zaprzeczyła rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Anita Czerwińska podkreśliła, że stanowisko partii w tej sprawie jest niezmienne i nie ma mowy o wycofaniu się z tzw. Piątki dla zwierząt.

Rolnicy zablokują Warszawę

Tymczasem rolnicy zapowiedzieli kolejny protest. W środę 28 października w południe zablokowane mają zostać m.in. Rondo Dmowskiego, Rondo zgrupowania AK „Radosław”, Plac Wilsona oraz Plac Zawiszy. „Żaden polityk nie powiedział: piątka dla zwierząt jest wyrzucona. Mało tego. Wiele osób mówi, że początek listopada to powrót piątki...Polskie ulice płoną! Tak naprawdę to ogromna porażka klasy rządzącej. Cała ciemna masa polityczna powinna to odebrać jako czerwoną kartkę dla siebie! W środę jesteśmy w Warszawie” – poinformowali przedstawiciele Agrounii.

Piątka dla zwierząt – główne założenia

Przyjęta przez Sejm ustawa o ochronie zwierząt budzi spore kontrowersje. Przeciwko nowym rozwiązaniom protestują m.in. rolnicy oraz branża futerkowa. 12 października Mateusz Morawiecki zapowiedział kilka zmian w nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Dozwolony będzie ubój rytualny w przypadku drobiu, przepisy dot. uboju i ferm futerkowych miałyby wejść od 1 stycznia 2022 roku, a nie po roku od uchwalenia przepisów. Kontrole w gospodarstwach ma prowadzić nowo powstała Państwowa Inspekcja Ochrony Zwierząt. Zmiany przewidują także wypłatę odszkodowań dla rolników.

14 października Senat przegłosował w środę szereg poprawek do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Poprawki te mocno naruszają propozycje, jakie wyszły z Sejmu. Najważniejsze zmiany dotyczą dopuszczenia możliwości uboju rytualnego drobiu i wydłużenia vacatio legis – hodowla zwierząt na futra miałaby być możliwa do 2023 roku. O dalszych losach ustawy oraz poprawek zadecyduje Sejm.

