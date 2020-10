Kaczyński przemawiał z kotwicą Polski Walczącej w klapie. Uczestniczki powstania protestują

Anna Jakubowska pseudonim „Paulinka”, Wanda Traczyk-Stawska pseudonim „Pączek”, Hanna Stadnik pseudonim „Pętelka”, Anna Przedpełska-Trzeciakowska pseudonim „Grodzka” i Krystyna Zachwatowicz-Wajdowa pseudonim „Czyżyk” we wspólnym komunikacie sprzeciwiły się wykorzystaniu przez wicepremiera Kaczyńskiego symbolu polskiego oporu z czasów II wojny światowej.

Uczestniczki powstania wyrażają oburzenie

„Jesteśmy głęboko oburzone faktem, że Jarosław Kaczyński ośmielił się wystąpić przeciwko tak słusznie demonstrującym młodym Polkom i Polakom, mając przypięty znaczek Polski Walczącej” – podkreślały. Seniorki zwracały uwagę, że Kaczyński „nie ma do tego znaku żadnego prawa”, a jego wykorzystanie w tej konkretnej sytuacji określiły jako „niedopuszczalne”.

Kaczyński: Ten atak ma zniszczyć Polskę

Jarosław Kaczyński w swoim przemówieniu oskarżał protestujące w całej Polsce kobiety o wulgarność, nihilizm, łamanie prawa. Wezwał też do obrony Kościoła „za wszelką cenę” i sugerował, iż protesty są dziełem przygotowanych i wyszkolonych jednostek. – Ten atak jest atakiem, który ma zniszczyć Polskę, ma doprowadzić do triumfu sił, których władza w gruncie rzeczy zakończy historię narodu polskiego tak, jak dotąd go żeśmy postrzegali – mówił prezes partii rządzącej.

