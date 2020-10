Komorowski o odezwie Kaczyńskiego: Pełna gęba patriotycznych frazesów

– Kaczyński jest mistrzem świata w wywoływaniu konfliktów – powiedział były prezydent, komentując ostatnie wydarzenia, jakie mają miejsce w Polsce.

W czwartek 22 października Trybunał Konstytucyjny uznał, że aborcja eugeniczna jest niezgodna z Konstytucją. Aborcja eugeniczna to taka, jakiej dokonuje się, gdy płód ma poważne wady genetyczne.

„Pełna gęba patriotycznych frazesów”

Zdaniem byłego prezydenta, „cały zamysł był wrednie i cynicznie przeprowadzony przez Jarosława Kaczyńskiego”. – Moim zdaniem, on się przeliczył. Myślał, że uda mu się przykryć decyzję TK pandemią, ale mu się nie udało – uważa Komorowski.

Bronisław Komorowski skomentował także oświadczenie Kaczyńskiego, jakie ten wygłosił we wtorek. Prezes PiS skrytykował wówczas strajkujące kobiety i uznał, że należy bronić kościołów.

– Pełna gęba patriotycznych frazesów – skomentował słowa Kaczyńskiego Komorowski.

– To szkodzi nawet kościołowi. Kaczyński nie jest głupkiem, ale jest zapiekły w swojej żółci. Zachowuje się jak zgorzkniały starzec, nie nadaje się już do współczesnej polityki. To kwestia czasu, kiedy sam PiS uzna, że Kaczyńskiego trzeba się pozbyć. Ci, którzy mu dziś szepczą do uszka miłe słówka, pierwsi go zdradzą – dodał.

– Żeby porównywać symbol błyskawicy do SS trzeba być albo idiotą albo kanalią – skomentował z kolei słowa marszałka Terleckiego, który porównał symbol strajkujących kobiet właśnie do znaczka kojarzonego z SS.

Czytaj też:

Nie tylko prezydent. Agata Kornahuser-Duda też o sprawie aborcji. „Stawiam pytanie...”