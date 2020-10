Owsiak wygłosił „słowo do narodu”. WOŚP zorganizuje łóżka dla pacjentów z COVID-19

– Sytuacja w kraju bardzo trudna. Jak wasze zdrowie? Jak się trzymacie? Ja jestem na kwarantannie i przestrzegam skrupulatnie wszystkich reguł, które z tej kwarantanny wynikają – rozpoczął swój filmik Jerzy Owsiak. W nagraniu zatytułowanym „Słowo do narodu” i opublikowanym na Facebooku pozdrowił również wszystkich lekarzy, ratowników, pielęgniarki oraz pracowników laboratoriów i sanepidu.

Jerzy Owsiak potwierdza. WOŚP pomoże szpitalom

Owsiak wspomniał o tworzeniu oddziałów dla pacjentów z COVID-19 i o problemach dyrekcji szpitali ze znalezieniem łóżek i sprzętu. Zaznaczył, że w takich sytuacjach często sięga się po sprzęt kupiony przez WPŚP. – Jeszcze kilka tygodni temu walczyliśmy z tym, bo to powstało z takim trudem – kontynuował, mówiąc m.in. o stanowiskach geriatrycznych czy miejscach na psychiatrii dziecięcej. – Tam też są pacjenci. Ale teraz sytuacja jest taka, że wszystkie ręce na pokład. To zresztą hasło z naszego ostatniego finału, który rozpocząłem w tym mundurze – dodał wskazując na kolorową kurtkę.

Szef WOŚP zaapelował o to, by nie demontować łóżek kupionych za pieniądze zbierane podczas akcji, a zgłosić potrzebę zorganizowania sprzętu. – Napiszcie do fundacji, dołączcie pisma, które wam każą te oddziały stworzyć, wtedy to wszystko będzie wiarygodne. Kupimy to, wszystkie ręce na pokład. Fundacja ma na to pieniądze, nie robimy nowej zbiórki – powiedział. Na koniec Owsiak pozdrowił „społeczeństwo obywatelskie, które spacerując i wyrażając swoją wolę tworzy niesamowicie piękny obrazek w trudnym czasie” .

facebookCzytaj też:

Koronawirus w Polsce. Kończą się wolne respiratory. Niewiele lepiej jest z łóżkami