Atak na dziennikarki „Gazety Wyborczej” we Wrocławiu. Brejza interweniuje u Kaczyńskiego

Podczas środowych protestów we Wrocławiu grupa mężczyzn zaatakował dziennikarki „Gazety Wyborczej” relacjonujące protesty. „W związku z pobiciem jednej z kobiet we Wrocławiu wystąpiłem do J. Kaczyńskiego z interwencją dotyczącą »efektów« jego wczorajszego apelu” – napisał senator KO Krzysztof Brejza interweniując u wicepremiera.

Na zamieszczonym na Twitterze nagraniu i zdjęciach ze środowych protestów widać jak duża grupa mężczyzn atakuje relacjonujące wydarzenia kobiety. W tle słychać okrzyk „weź tego k***a nie nagrywaj”. Do zdarzenia miało dojść około godz. 20:30 przy ul. Krupniczej we Wrocławiu. twitter „ Magda Kozioł została uderzona w brzuch i powalona na ziemię, Joannie Urbańskiej-Jaworskiej wytrącili aparat, wywrócili ją i zaczęli szarpać, ale w sukurs przyszli jej protestujący, więc narodowcy uciekli ” – opisuje zdarzenie wrocławska „Gazeta Wyborcza”. – W ogóle się nie wahali, że mają do czynienia z kobietami – opisuje jedna z zaatakowanych kobiet, dziennikarka Magda Kozioł. twitter Brejza interweniuje u Kaczyńskiego ws. pobicia kobiety we Wrocławiu Do sprawy ataku odniósł się senator Krzysztof Brejza, który w trybie interwencji senatorskiej napisał list do wicepremiera Jarosław Kaczyńskiego. Pyta w nim o „»efekty« jego wczorajszego apelu: Czy wczoraj wygłaszając apel o tworzenie bojówek zdawał sobie sprawę z konsekwencji? Czy przeprosi pobitą kobietę? Czy poda się do dymisji?” twitterCzytaj też:

Kaczyński do opozycji w Sejmie: Narażacie na śmierć mnóstwo ludzi. Jesteście przestępcami