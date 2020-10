Protestujący w Gdyni odegrali scenę nawiązującą do pochodu z ciałem „Janka Wiśniewskiego”. „Barbarzyństwo!”

W środę w całej Polsce mały miejsce kolejne protesty przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że aborcja ze względu na ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie płodu jest niezgodna z konstytucją. Protesty odbyły się również w Gdyni, gdzie demonstranci nawiązali do pochodu z niesionym na drzwiach ciałem Janka Wiśniewskiego (właściwie Zbyszka Godlewskiego), jednej z ofiar Grudnia ’70.

Strajk Kobiet. Protestujący w Gdyni nieśli na dzwiach zakrwawiona kukłę kobiety

Protestujący w Gdyni nieśli na drzwiach owiniętą w biało-czerwona flagę kukłę kobiety. Kukła i drzwi był zaplamione czerwoną farbą, która miała symbolizować krew. Kukła miała usta zakneblowane kapłańską stułą.

twittertwitter

To jednoznaczne nawiązanie do pochodu, który przeszedł ulicami Gdyni w trakcie wydarzeń Grudnia 1970 roku. 18-letni Zbyszek Godlewski był jedną z ofiar zastrzelonych przez żołnierzy LWP podczas robotniczych protestów. Jego ciało zostało w symbolicznej procesji poniesione na drzwiach przezulice Gdyni. Na cześć tego wydarzenia powstała „Ballada o Janku Wiśniewskim”. Jej autor nie wiedząc jeszcze jak się nazywa ofiara niesiona na dzwiach, nazwał zamordowanego Zbyszka Godlewskiego „Jankiem Wiśniewskim”.

twitter

Strajk Kobiet. Oburzenie po nawiązaniu przez protestujących do pochodu z ciałem Janka Wiśniewskiego

Taka formę protestu skrytykował szef komitetu wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. „Barbarzyństwo” – napisał polityk na swoim Twitterze.

twitter

Oburzony jest również dyrektor Wojskowego Biura Historycznego dr hab. Sławomir Cenckiewicz. „Wczoraj z tych wandali robiliście patriotów bo tel. do poradni aborcyjnej usunęli z pomnika AK. To co zrobiliście w Gdyni z pamięcią Zbyszka Godlewskiego jest jeszcze gorsze!” – napisał na Twitterze. „Jako człowiek urodzony w Gdyni, którego tożsamość ukształtowania pamięć Grudnia 70 jestem wstrząśnięty” – dodał.

twitterCzytaj też:

Uczelnie zwolniły studentów z zajęć ze względu na Strajk Kobiet. Czarnek grozi, że nie przyzna im pieniędzy