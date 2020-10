Konferencja premiera i ministra zdrowia. Ruszył szpital na Stadionie Narodowym

13:38 Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jutro zostaną przedstawione informacje dotyczące dnia Wszystkich Świętych oraz m.in. pracy biurowej. Na tym koniec konferencji prasowej. 13:35 - Zdrowie i życie kobiety jest kluczowe, najważniejsze. Jest chronione według stanu prawnego. Jeśli będzie wymagało doprecyzowania, to to zrobimy - stwierdził Mateusz Morawiecki. 13:34 Czy rząd podejmie inicjatywę ustawodawczą, która uspokoi nastroje? - Wyrok TK odnosi się tylko do pewnej części ustawy z roku 1993 - przypomniał Mateusz Morawiecki. Premier przywołał również opinie konstytucjonalistów o tym, że "wyrok nie mógł być inny". 13:32 Premier został zapytany również o zapowiadane kary dla organizatorów demonstracji. W odpowiedzi szef rządu stwierdził, że po dużych zgromadzeniach wzrasta liczba zakażeń. Mateusz Morawiecki nie odpowiedział wprost na pytanie o kary dla organizatorów. 13:30 Szef rządu przypomniał, że seniorzy powyżej 70. roku życia są proszeni o pozostawanie w domach, a ich ewentualne spotkania z uczestnikami protestów mogą nieść ryzyko zakażeń. 13:30 Czy premier będzie apelował do odwołania jutrzejszych protestów? - Bardzo gorąco o to proszę ze względu na epidemię. To zagrożenie dla życia zwłaszcza seniorów, ale nie tylko. Przecież umierają także ludzie młodsi - podkreślił Mateusz Morawiecki. 13:28 - W tej chwili poruszamy się w scenariuszu między wykładniczym wzrostem zachorowań a scenariuszem liniowym - przekazał minister zdrowia. Ostatnie dwa dni są bliżej charakteru wykładniczego, ale z kolei poprzednie trzy-cztery to były dni, gdy byliśmy bliżej wzrostu liniowego - powiedział szef resortu zdrowia. 13:27 Adam Niedzielski zaapelował do odpowiedzialnej postawy. - W tym sensie, że jeżeli mamy katar, jakieś objawy, to zgłaszajmy to do lekarza rodzinnego. Nie podejmujmy takich decyzji, jak rok temu, że pójdziemy do pracy. Nie lekceważmy objawów, reagujmy od razu - podkreślił. 13:26 Dr Zaczyński zaapelował o to, by przy łagodnych objawach przeziębienia nie dzwonić na 112, a kontaktować się z lekarzem rodzinnym. 13:25 Jeden z dziennikarzy zapytał o przewidywania rządu odnośnie liczby zachorowań i ewentualnych kolejnych wzrostów. 13:24 Szef rządu podkreślił, że patrzy na spór od strony epidemicznej. - Stąd ten apel, żeby w sposób odpowiedzialny podejść do tego, co za tydzień czy dwa może stać się z systemem zdrowia - dodał. 13:23 Jeden z dziennikarzy zapytał premiera o to, jak ten ocenia słowa prezydenta odnośnie możliwego rozwiązania sporu wokół wyroku TK w sposób ustawowy. - Warto zadać sobie pytanie o co toczy się ten spór. Jest to spór, żeby dzieci, które miały zespół Downa, żeby mogły się urodzić. To jedna część, druga być może dotyczy tego, że część osób chce, żeby było prawo do aborcji - stwierdził Morawiecki. 13:22 Teraz czas na pytania od dziennikarzy. 13:20 Dr Zaczyński zauważył, że budowa szpitala na Stadionie Narodowym jest "przetarciem szlaków" dla osób, które będą koordynowały powstawanie innych szpitali tymczasowych. 13:20 Teraz głos zabierze dr Artur Zaczyński - wicedyrektor szpitala MSWiA. 13:19 Tak ma wyglądać poszerzanie bazy łóżek na Stadionie Narodowym:



13:18 - To nie infrastruktura się liczy, liczy się przede wszystkim personel. Personel, który chcemy zachęcić do współpracy - podkreślił Niedzielski wyjaśniając, że chodzi o zaangażowanie lekarzy, którzy specjalizują się w innych dziedzinach. Tutaj przypomnienie słów szefa rządu odnośnie ewentualnego lockdownu:



13:16 Niedzielski zapowiedział poszerzenie bazy izolatoriów czyli miejsc, do których kierowani będą zakażeni z łagodnymi objawami COVID-19. - Planujemy powiększyć istniejącą bazę z 4 tys. do 10 tys. - dodał. 13:15 Minister przekazał, że obecnie do dyspozycji mamy 23 tys. łóżek dla pacjentów COVID-19, ale resort chce zorganizować 35 tys. takich miejsc. 13:14 Szef resortu zdrowia podziękował personelowi szpitala tymczasowego. - Jesteśmy dzisiaj w takiej sytuacji, że szpital tymczasowy to nie opcja rezerwowa, a realna pomoc - dodał Niedzielski. 13:13 Teraz będzie przemawiał Adam Niedzielski. - Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co tutaj zobaczyłem. To moja pierwsza wizyta. Jeśli pomyślimy, że w 12 dni powstało to od zera, to jest imponujące - tak o szpitalu tymczasowym powiedział minister zdrowia. 13:12 - Zgłosiło się ponad 3 tys. osób do pracy na Stadionie Narodowym - przekazał Dworczyk. - To kolejny dowód polskiej solidarności - ocenił. 13:10 5 km rur z tlenem, agregaty tlenu, olbrzymia infrastruktura, która została wybudowana w imponującym tempie - wyliczał Dworczyk, również dziękując osobom zaangażowanym w budowę szpitala. 13:09 Teraz głos zabierze Michał Dworczyk. - Dzisiaj otwieramy pierwszy szpital tymczasowy. Jest to oddział szpitala MSWiA - powiedział szef kancelarii premiera dodając, że docelowo na Stadionie Narodowym powstanie 1200 łóżek. Dzisiaj dostępnych będzie już 300. 13:08 Mateusz Morawiecki podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym. Wspomniał m.in. o zainstalowaniu niezbędnych sprzętów. 13:08 - Żeby nadzieja wróciła z powrotem do gospodarki w Polsce, musimy zdusić tę drugą falę, która zaskoczyła całą Europę. Zaskoczyła również nas swoją wielkością, siłą, potencjałem zakażeń - powiedział premier. 13:07 Premier zaapelował o ograniczenie kontaktów po to, by jak najmniej zakażonych trafiało do szpitali, w tym tego na Stadionie Narodowym. 13:06 - Wirusa najlepiej powstrzymać przez odpowiednie zachowania społeczne - stwierdził Mateusz Morawiecki zauważając, że na zachodzie Europy część państw decyduje się już na lockdown. Jednocześnie zadeklarował, że polski rząd chce uniknąć takiego rozwiązania. 13:05 Polityk przekazał, że system ochrony zdrowia jest wciąż przystosowywany do wymagań związanych z epidemią. Wspomniał m.in. o wzrastającej liczbie łóżek. - Wydałem dzisiaj dyspozycję wszystkim wojewodom, żeby dopasowywali liczbę łóżek do kolejnego wzrostu zakażeń - dodał. 13:04 - Mam apel do wszystkich protestujących. Niech ten gniew skupia się na mnie, na politykach, ale niech nie dotyka tych, których za dwa tygodnie może dotknąć - podkreślił szef rządu dodając, że osoby biorące udział w demonstracjach mogą zakażać później inne osoby. 13:03 Premier stwierdził, że obecnie stoimy przed wyzwaniem związanym z epidemią koronawirusa. Wspomniał, że wiosną "zachowywaliśmy się w sposób zdyscyplinowany". - Dzisiaj, kiedy tych zakażeń jest wielokrotnie więcej, tej dyscypliny nie utrzymujemy - zauważył. 13:03 - Dzisiaj przyciąga naszą uwagę jeden z najbardziej światopoglądowych tematów, dot. aborcji. To jest sprawa ważna, która wymaga dyskusji, debaty społecznej - rozpoczął Mateusz Morawiecki. 13:01 Rozpoczynamy konferencję prasową. 12:57 Konferencja prasowa powinna rozpocząć się już niemal 30 minut temu. Tradycyjnie, rozpocznie się z opóźnieniem, co zauważają dziennikarze:



12:50
12:46 Konferencja z udziałem premiera i ministra zdrowia powinna rozpocząć się już niebawem. 12:44 Mateusz Morawiecki jest już na PGE Narodowym. Premier jest obecnie oprowadzany po szpitalu tymczasowym. 12:38 Wciąż czekamy na konferencję, która według planu powinna rozpocząć się już kilka minut temu. 12:34 Jacek Czarnecki udostępnił również nagranie ze szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym:



12:32 Kolejny dziennikarz zwraca uwagę na brak możliwości zachowania dystansu w miejscu, gdzie odbędzie się konferencja:



12:28 Grzegorz Kwolek z RMF FM pokazał, jak wygląda oddział w szpitalu tymczasowym, jaki powstaje na Stadionie Narodowym:



12:26 Dziennikarze czekają już na początek konferencji:



12:22 W międzyczasie GIS publikuje ważną informację dot. skierowań na badania pod kątem obecności koronawirusa:



12:14 Przypominamy, konferencja prasowa na PGE Narodowym powinna rozpocząć się około godz. 12:30. Przeprowadzimy relację na żywo z tego wydarzenia. 12:06 Tutaj więcej o cytowanej wcześniej wypowiedzi rzecznika Ministerstwa Zdrowia:



Drugi lockdown staje się realny. Rzecznik MZ o tym, kiedy pojawią się kolejne obostrzenia 11:51 Rzecznik rządu zapowiedział dzisiaj, że podczas konferencji prasowej poznamy decyzje ws. dalszych ewentualnych obostrzeń:



Nowe obostrzenia, drugi lockdown? Konferencja premiera na PGE Narodowym 11:40 – Jeżeli w najbliższych dniach będziemy obserwowali skalę wzrostów na poziomie 2,5 do 3 tys. zakażeń dziennie, niestety można przewidywać, że w krótkim czasie może dojść do lockdownu – powiedział na antenie Radia Plus rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. 11:26 Tymczasem resort zdrowia podał najnowsze dane nt. wykonanych testów:



11:11 Mamy kolejny rekord, jeśli chodzi o dobową liczbę potwierdzonych przypadków koronawirusa:



Koronawirus. Padł nowy rekord zakażeń w Polsce. W ciągu doby zmarło 301 osób 11:05 Dane przekazane przez resort zdrowia nie napawają optymizmem. Wzrosła liczba zajętych respiratorów oraz łóżek, z których korzystają pacjenci zakażeni koronawirusem:



Wzrosła liczba zajętych łóżek i respiratorów. MZ podało najnowsze dane 10:41 Zgodnie z zapowiedziami na dzisiejszej konferencji wystąpią m.in. szef rządu i minister zdrowia:



twitter.com

W środę odbyło się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, ale rzecznik gabinetu Mateusza Morawieckiego Piotr Müller w rozmowie z portalem tvp.info zapowiedział, że na razie nie zapadły jeszcze rozstrzygnięcia. Dodał też, że w czwartek około godziny 12:30 na PGE Narodowym odbędzie się konferencja szefa rządu, w trakcie której „wszystkiego się dowiemy”.

Wspomniany rzecznik rządu na antenie TVP1 mówił, że liczba 20 tys. zachorowań może pojawić się dzisiaj lub jutro, co wkrótce znalazło odzwierciedlenie w rzeczywistości. Müller był pytany również o możliwość wprowadzenia lockdownu na terenie całej Polski. - W tej chwili nie jestem w stanie wykluczyć takiego wariantu. Wszystko jest uzależnione od liczby respiratorów i wolnych łóżek dla chorych - odpowiedział. Równocześnie zaznaczył, że jeszcze w tym tygodniu przewidywane jest, że szpital tymczasowy na PGE Narodowym w Warszawie osiągnie „zdolność operacyjną”.

