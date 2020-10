Uroczystość Wszystkich Świętych 2020. Msze i procesje odwołane z powodu pandemii koronawirusa

Apel biskupów

Metropolita poznański abp Stanisław Gądecki zachęcił wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą „oktawę” uroczystości. Poprosił też duszpasterzy, by rozważyli możliwość zrezygnowania z gromadzącej tłumy mszy św. na cmentarzu w dniu 1 listopada, a zamiast tego zaprosili wiernych do udziału w liturgiach sprawowanych w ciągu dnia w świątyniach. „Z powodu epidemii 1 listopada na cmentarzach poznańskich nie odbędą się tradycyjne nabożeństwa w uroczystość Wszystkich Świętych” – napisał w komunikacie.

O odwołanie mszy św. i nabożeństw na cmentarzach w uroczystość Wszystkich Świętych zaapelował także prymas Polski abp Wojciech Polak. Zwrócił się też z prośbą, by 1 listopada nie organizować na cmentarzach tradycyjnych procesji. W wydanym komunikacie prymas poprosił, by „w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wiernych” wszelkie obchody odbywające się w uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzach celebrować w kościołach. Zaapelował jednocześnie o nieustawanie w modlitwie za zmarłych, chorych, zakażonych i wszystkich, którzy cierpią z powodu pandemii. Poprosi także „o wzajemny szacunek, solidarność i modlitwę za pracowników służb medycznych, wolontariuszy i wszystkich, którzy w tym trudnym czasie niosą bliźnim pomoc” .

Zgodnie z decyzją kard. Kazimierza Nycza również w archidiecezji warszawskiej 1 listopada nie będzie tradycyjnych procesji m.in. na Cmentarzu Powązkowskim, Cmentarzu Północnym na Wólce Węglowej czy Cmentarzu Wawrzyszewskim. Natomiast „modlitwa w intencji zmarłych będzie zanoszona do Boga podczas nabożeństw w świątyniach” .

Zgodnie z tradycją w Dzień Zaduszny 2 listopada o godz. 18. w stołecznej archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz poprowadzi procesję żałobną do krypt. Będzie jej towarzyszyła modlitwa za zmarłych arcybiskupów warszawskich, prezydentów i książąt mazowieckich. Następnie o godz. 19. odprawi mszę żałobną za zmarłych.

W archidiecezji białostockiej w intencji zmarłych arcybiskupów, biskupów i kapłanów abp Tadeusz Wojda będzie modlił się 4 listopada o godz. 18 w bazylice archikatedralnej.

Poinformowano, że w przypadającą 1 listopada uroczystość Wszystkich Świętych w kościele św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach w Warszawie uroczysta msza św. za zmarłych polecanych w wypominkach zostanie odprawiona o godz. 12.30. Zaraz po niej odbędzie się nabożeństwo w intencji zmarłych. Limit wiernych w świątyni to 55 osób.

W kościele św. Ignacego Loyoli, skąd w minionych latach wyruszała procesja na Cmentarz Północny, msza św. rozpocznie się o godz. 11.30 pod przewodnictwem proboszcza. Zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w strefie czerwonej, w której jest Warszawa, w świątyni może uczestniczyć w nabożeństwach 90 osób.

W intencji zmarłych w kościele św. Marii Magdaleny na stołecznym Wawrzyszewie msza św. odbędzie się o godz. 13. Bezpośrednio po niej – zamiast tradycyjnej procesji na cmentarz – w kościele zostanie odprawione nabożeństwo za zmarłych. Tam „limit wiernych to 160 osób” – czytamy w informacji.

Procesji 1 listopada nie będzie także na Cmentarzu Bródzieńskim w Warszawie leżącym na terenie diecezji warszawsko-praskiej, który jest jedną z największych nekropolii nie tylko w Polsce, ale i w Europie, jeśli chodzi o liczbę pochowanych tam osób. W informacji opublikowanej na stronie cmentarza podano, że w uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada w kościele drewnianym będzie sprawowane msza św. za wszystkich zmarłych spoczywających na cmentarzu o godz.12.00. Ponadto „w kościele +Drewnianym+ będą odprawione dodatkowe msze św. o godz. 16. i 17”. – zapowiedziano. Przypomniano jednocześnie, że zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami związanymi z epidemii w kościele „murowanym” może uczestniczyć w liturgii 50 osób, a w kościele „drewnianym” – 20 osób.

W komunikacie kurii diecezjalnej włocławskiej w uroczystość Wszystkich Świętych odwołano na cmentarzach msze św. polowe, nabożeństwa i procesje. „Ich celebrację należy przenieść do kościołów” – napisano.Podkreślono, że „msze w tym dniu powinny zostać odprawione w kościołach parafialnych według porządku niedzielnego, z uwzględnieniem możliwości sprawowania ich na tych cmentarzach, na których znajdują się kościoły lub kaplice, zgodnie z nałożonymi przez władze limitami liczby uczestników zgromadzeń religijnych – jedna osoba na 7 m kw”.

Zgodnie z dekretem wydanym na polecenie papieża Franciszka przez Penitencjarię Apostolską, w tym roku w dniach od 1 do 30 listopada można codziennie uzyskać odpust zupełny dla tych, którzy w czyśćcu oczekują pełni zbawienia.

Warunkiem jest nawiedzenie cmentarza lub kościoła oraz wypełnienie zwykłych warunków, tj. przystąpienie do komunii św. w dniu nawiedzenia cmentarza i odmówienie modlitw: Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz jakąkolwiek modlitwę w intencjach wyznaczonych na dany dzień przez papieża.

Ponadto na mocy watykańskiego dekretu osoby starsze, chore oraz pozostałe, które nie mogą opuścić domu, na przykład z powodu restrykcji nałożonych przez władze w ich miejscach pobytu – mogą uzyskać odpust zupełny na drodze duchowej łączności ze wspólnotą wiernych i modlitwy za zmarłych.

