KO chce ukarania Jarosława Kaczyńskiego. „Dość tej agresji”

Podczas konferencji prasowej polityk zaznaczył, że wniosek o ukaranie wicepremiera i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego ma związek z jego środowym wystąpieniem w Sejmie.

Przypomnijmy, podczas posiedzenia, Kaczyński tak przemawiał z sejmowej mównicy:

– Sądzę, że to, co dzieje się na tej sali, pokazuje jaki jest wasz poziom kultury politycznej i można powiedzieć państwowej. Wy w tej chwili, w imię własnych interesów, małych, brudnych interesów, interesów Nowaka, wy w imię tych interesów rozwalacie Polskę – mówił. – Narażacie na śmierć mnóstwo ludzi. Jesteście przestępcami. Jesteście przestępcami. Jest w Polsce przestępstwo spowodowania niebezpieczeństwa powszechnego. Wy wzywając do demonstracji, powodujecie tego rodzaju niebezpieczeństwa i odpowiecie za to – zapowiedział wicepremier.

Robert Kropiwnicki: Dość tej agresji

Zapowiadając złożenie wniosku do komisji etyki poselskiej, poseł Kropiwnicki dodał również, że partia rozważa także złożenie prywatnego aktu oskarżenia do prokuratury.

– Te słowa są naganne. Dość tej agresji w wykonaniu Jarosława Kaczyńskiego – uzasadniał.

