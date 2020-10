„Szwadrony Kaczyńskiego atakują kobiety”. Wniosek o wotum nieufności

Na wspólnej konferencji prasowej, Tomasz Siemoniak i Monika Wielichowska zapowiedzieli, że wniosek o wotum nieufności wobec wicepremiera i prezesa PiS ma związek z jego działaniami, m.in. wtorkowym wystąpieniem.

Przypomnijmy, że sprawa ma swój początek w wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. TK orzekł, że aborcja eugeniczna, czyli taka, jakiej dokonuje się przy ciężkich uszkodzeniach płodu, jest niezgodna z Konstytucją.

Decyzja ta spowodowała burzliwe protesty społeczne. W odpowiedzi na te wydarzenia, wicepremier Jarosław Kaczyński wygłosił oświadczenie, w którym poparł orzeczenie TK i skrytykował protestujące osoby. Odniósł się także do aktów wandalizmu i demonstracji w kościołach. Piętnując takie zachowania, wezwał jednocześnie obywateli do obrony świątyń.

Koalicja Obywatelska: Szwadrony Kaczyńskiego atakują kobiety

– To Kaczyński w czasie pandemii doprowadził do wybuchu gigantycznych napięć społecznych. Każdy dzień jego funkcjonowania przynosi straty i powoduje destabilizację. Dlatego złożymy wniosek o wotum nieufności wobec Jarosława Kaczyńskiego – zapowiedzieli politycy KO.

Politycy skrytykowali odezwę Kaczyńskiego i odnotowali, że „szwadrony Kaczyńskiego” pojawiają się na protestach, by atakować kobiety. Sytuacja taka miała miejsce w środę we Wrocławiu, kiedy to jeden z pseudokibiców lokalnego klubu poturbował dwie dziennikarki „Gazety Wyborczej”.

