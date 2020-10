Trwa wyścig z czasem o uratowanie małego Kajetana. Mama chłopca błaga o pomoc

Chłopiec rośnie z dnia na dzień a według nowych zasad kwalifikacji to terapii genowej może ważyć maksymalnie 13,5 kilograma. Mama chłopca błaga w sieci o pomoc, ponieważ do tej granicy pozostało mu już tylko 300 gram. Zbiórka na leczenie chłopca rozpoczęła się 20 maja a planowo zakończyć się miała 20 listopada. Ważne jednak jest, aby zakończyła się jak najszybciej.

"Może okazać się, że za trzy tygodnie nie będziemy mogli już przedłużyć zbiórki, gdyż Kajtek nie będzie mógł być zakwalifikowany do podania terapii genowej... Wtedy cała nasza wielomiesięczna walka pójdzie na marne" - czytamy w opisie zbiórki.

Aby wspomóc zbiórkę należy wejść na podaną poniżej stronę internetową. Liczy się każda złotówka.

Choroba SMA

Chłopiec choruje na SMA - rdzeniowy zanik mięśni typu 1. „Najlepszym obecnie sposobem walki z tą chorobą jest terapia genowa, polegająca na jednorazowym podaniu leku, o którym mówi się, że jest najdroższym lekiem świata. Kosztuje bowiem ponad 9 milionów złotych” - piszą rodzice chłopca. Jeżeli Kajtuś Getzke nie otrzyma terapii genowej jego choroba na dobre zniszczy mu mięśnie i odbierze sprawność. W najtrudniejszych przypadkach prowadzi do respiratora i kończy się tragedią.