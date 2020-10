Będzie nowa „Piątka dla zwierząt”? „Poprawki wzajemnie się wykluczają”

Interia jeszcze we wtorek 27 października przekazała, że „Piątka dla zwierząt” prawdopodobnie trafi do tzw. sejmowej zamrażarki. Tego samego dnia rzeczniczka PiS Anita Czerwińska zaznaczyła, że jej ugrupowanie nie wycofuje się z nowelizacji ustawy. „Stanowisko PiS w kwestii ochrony zwierząt jest niezmienne” – pisała na Twitterze.

Ochrona zwierząt. Będzie nowy projekt?

Radosław Fogiel podkreślił z kolei, że partia rządząca chce osiągnąć cele zapisane w ustawie. – Po procedowaniu w Sejmie i Senacie mamy poprawki, poprawki do poprawek czy poprawki, które wzajemnie się wykluczają. Mamy legislacyjny węzeł gordyjski – powiedział wicerzecznik PiS w rozmowie z Interią. Dodał, że decyzja o stworzeniu nowego projektu ma zapaść już wkrótce.

Piotr Müller został poproszony o komentarz na antenie TVP. Rzecznik rządu potwierdził plan napisania nowego projektu, który miałby zawierać część poprawek przyjętych przez Senat oraz mówił o konieczności uporządkowania nowelizacji ustawy. – Chodzi o to, by nie była ona częściowo przyjęta w Sejmie, później częściowo tam łatana – zaznaczył.

„Piątka dla zwierząt”. Poprawki Senatu

Przypomnijmy, 14 października Senat przyjął szereg poprawek do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Wśród najważniejszych zmian proponowanych przez parlamentarzystów izby wyższej są: hodowla zwierząt na futra możliwa do 2023 roku, pozwolenie na prowadzenie uboju rytualnego drobiu,, prowadzenie uboju rytualnego na dotychczasowych zwierząt do 2025 roku, rekompensaty dla przedsiębiorców, dopuszczenie prywatnych przedsiębiorców do prowadzenia schronisk dla zwierząt, poszerzenie katalogu celów, do jakich można wykorzystać psy – o cele obronne oraz obowiązek czipowania psów, które przekroczyły trzeci miesiąc życia.

