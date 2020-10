Premier przedstawi dzisiaj nowe decyzje. Chodzi m.in. o Wszystkich Świętych

Przypomnijmy, Mateusz Morawiecki podczas czwartkowej konferencji prasowej na Stadionie Narodowym został zapytany o to, czy 1 listopada cmentarze będą zamknięte. Premier odpowiedział, że stosowne informacje zostaną przekazane w piątek 30 października.

– Razem z panem ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim przedstawimy informacje dotyczące zarówno dnia Wszystkich Świętych, ale także kwestie dotyczące pracy biurowej i kilka innych tematów, które chcemy uregulować, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo zakażeń – powiedział szef rządu. Informację o tym, że w piątek zostaną ogłoszone kolejne restrykcje, potwierdził w piątkowy poranek Michał Dworczyk. – Natomiast za wszelką cenę chcemy uniknąć jak najdłużej lockdownu – dodał szef kancelarii premiera na antenie Polskiego Radia.

Wszystkich Świętych. Czy cmentarze będą zamknięte?

RMF FM nieoficjalnie przekazało, że wciąż nie zapadły decyzje odnośnie dnia Wszystkich Świętych. Cmentarze prawdopodobnie nie zostaną jednak zamknięte, ponieważ przysparzałoby to rządowi problemów wizerunkowych oraz logistycznych. Mateusz Morawiecki ma jednak apelować do tego, by nie podróżować 1 listopada po kraju oraz zachęcać seniorów do pozostania w domach, co notabene powtarza już od kilku dni.

Niewykluczone, że w piątek poznamy zmiany w organizacji pracy biurowej. Oprócz zachęcania do pracy zdalnej wszędzie tam, gdzie istnieje taka możliwość, rząd ma rozważać wprowadzenia nakazu zasłaniania ust i nosa w biurach oraz limitu osób przebywających na danej powierzchni biurowej.

