Frasyniuk skrytykował Rzeplińskiego: Do hasła „Wypie**alać” dopiszemy „wszyscy”

W wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” profesor Andrzej Rzepliński został zapytany o to, czy śledzi protesty w Polsce. – Jako obywatel patrzę na to z obrzydzeniem, jako katolik ze smutkiem – stwierdził dodając, że dla niego demonstracje pod kościołami są niezrozumiałe. – A myśli pan, że hołota francuska zachowuje się inaczej? A hołota amerykańska jest inna? – dopytywał prowadzącego wywiad Roberta Mazurka. Po chwili były sędzia nazwał uczestników protestu „awanturnikami” i zastanawiał się, „kto ich nakręca i promuje”.

Prof. Rzepliński krytykuje protestujących. Frasyniuk odpowiada

Słowa byłego prezesa TK nie pozostały bez echa. „Rzepliński napluł właśnie w twarz wszystkim, którzy walczyli na ulicach w obronie TK” – stwierdził we wpisie na Twitterze Władysław Frasyniuk. Polityk i były działacz opozycyjny z czasów PRL zwrócił się również do „państwa estetów”. „Jeśli dziś nie wesprzecie protestujących, do hasła »Wypie**alać« dopiszemy »wszyscy«. Dość tych dylematów!” – napisał.

twitterCzytaj też:

Prof. Rzepliński o protestującej „hołocie”: Patrzę na to z obrzydzeniem