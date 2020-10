O. Rydzyk chce „wynagrodzić Bogu za satanistyczne ataki na kościoły”. Zapowiada post i modlitwę przez 9 dni

Od czwartku 29 października w toruńskim Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II rozpoczęła się nowenna, czyli 9-dniowa modlitwa „wynagradzająca za bluźnierstwa i ataki na kościoły w Polsce”.

Do 6 listopada codziennie o godzinie 18.00 ma być sprawowana msza święta z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Po mszy wierni mają odmawiać suplikację, litanię do św. Jana Pawła II i różaniec „wynagradzający za zniewagę Kościoła”. W piątek organizatorzy nowenny zachęcają do postu o chlebie i wodzie.

O. Rydzyk zachęca do nowenny. Pisze o „bluźnierstwach, satanistycznej agresji i obrażaniu Pana Boga”

Do modlitwy wzywa dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. „ Kochana Rodzino Radia Maryja! W związku z ostatnimi wstrząsającymi, tragicznymi wydarzeniami w naszej ojczyźnie, bluźnierstwami, satanistyczną agresją, obrażaniem Pana Boga, Matki Najświętszej, dewastacją świątyń, przerywaniem w sposób satanistyczny Mszy świętych zapraszamy ludzi dobrej woli do podjęcia aktów wynagrodzenia Panu Bogu i Matce Najświętszej za te grzechy ” – czytamy jego wypowiedź cytowaną na stronie toruńskiej rozgłośni.

Redemptorysta zachęca wiernych do zamawiania mszy świętych wynagradzających w swoich parafiach. Zakonnik uważa, że szczególnie ważny w modlitwie jest udział dzieci, młodzieży i studentów.

Czytaj też:

Strajk Kobiet. Pawłowicz publikuje zdjęcie hitlerowskich zbrodniarek. Kukiz: To już jest poważny lot