Nowe informacje na temat szczepionki na koronawirusa. Premier przekazał szczegóły

– Jest też nadzieja: wczoraj odbyłem spotkanie z Radą Europejską. Przewodnicząca UE zaproponowała plan szczepień i bardzo prawdopodobne pojawienie się szczepionki już w styczniu. Oczywiście na zasadzie dobrowolności – podkreślił szef rządu podczas konferencji prasowej w piątek.

Jak przekazał Morawiecki, najpierw ze szczepionki mają móc skorzystać osoby starsze i służba medyczna, a następnie ma być ona dostępna już szerzej. Jak podał, została już przez Polskę wpłacona „zaliczka” do puli budżetu Unii Europejskiej . Morawiecki wyjaśnił, że to wszystko po to, aby „zapewnić sobie równy dostęp do tej szczepionki”.

