Morawiecki o protestach po wyroku TK: Życie i zdrowie ważniejsze od spraw światopoglądowych

– Ostatnio podzieliły nas sprawy światopoglądowe. Od tego ważniejsze jest życie i zdrowie naszych rodzin. Zadbajmy o to, abyśmy mogli razem spędzić święta Bożego Narodzenia. Prezydent zaproponował kompromis, możemy to szybko poddać dyskusji, aby nie było wątpliwości co do tego, że jeśli ciąża zagraża życiu czy zdrowiu kobiety, to nic się nie zmieni. Rozumiem gniew i zaniepokojenie. Zostańcie w domach, bo wtedy najlepiej pokażemy, że dbamy o naszych bliskich – powiedział Mateusz Morawiecki w trakcie konferencji prasowej.

Premier dodał, że nie prosi o to, aby zapominać o kwestiach światopoglądowych, ale odłożyć je na później. – Odłóżmy je po to, żeby skutecznie zwalczyć epidemię. Ważna jest również nasza wspólna odpowiedzialność, solidarność, bo tylko w ten sposób postawimy autentycznie tamę wirusowi – tłumaczył. Zdaniem szefa rządu znaczna część protestów wynika z nieporozumień. – Propozycja prezydenta naprawdę powinna bardzo dużo wszystkim dać do myślenia. – My nie chcemy interweniować ze względu na bardzo młody wiek osób, które protestują, nie byłoby to na tym etapie właściwe podejście, ale z całą stanowczością przeciwstawiamy się wszelkim aktom wandalizmu, awanturnictwa, niszczenia pomników, jak Pomnika Armii Krajowej, Polskiego Państwa Podziemnego, atakowanie naszych kościołów, naszej tradycji – tłumaczył Mateusz Morawiecki.

Morawiecki: Zapraszam na poniedziałek, jesteśmy gotowi do rozmów

– Rozumiem też gniew, to zaniepokojenie, rozumiem zwłaszcza kobiety, ponieważ to zwłaszcza kobiety w tej pierwszej fazie pandemii przeżywały ogromnie trudny czas. Bardzo proszę wszystkich, którzy mają w sobie złość, zostańcie w domach, ponieważ w ten sposób najlepiej potwierdzimy to, że dbamy o tych, których kochamy, że jesteśmy przekonani, że najlepiej się przysłużymy naszym rodzicom, dziadkom jeżeli zadbamy o ich zdrowie, jeżeli nie doprowadzimy do rozprzestrzenienia się tego wirusa – zaapelował szef rządu.

Dziennikarze w trakcie konferencji prasowej dopytywali premiera o to, czy planowane jest spotkanie z przedstawicielami strajkujących. – Były próby umówienia się na spotkanie, ale nie został one przyjęte. Zapraszam na poniedziałek, jesteśmy gotowi do rozmów. Propozycje prezydenta będą ubrane w formę prawną bardzo szybko – mówił szef rządu.

