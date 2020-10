RMF FM: Giertych nie wpłaci 5 mln zł poręczenia majątkowego

RMF FM poinformowało, że Roman Giertych nie wpłaci poręczenia majątkowego w wysokości 5 mln złotych. Doniesienia potwierdzili obrońcy adwokata. – Roman Giertych uznał, że nie jest podejrzanym w sprawie, bo prokuratura nie postawiła mu skutecznie zarzutów. Postanowienie o zastosowaniu środków zapobiegawczych w sposób rażący narusza prawo i jest nielegalne. Nasz klient nie chce brać udziału i nie będzie brał udziału w działaniach prokuratury, które naruszają podstawowe standardy i procedurę karną – wyjaśnił mecenas Jakub Wende.

Prawnik dodał, że od minionego poniedziałku w prokuraturze są cztery zażalenia prawników Romana Giertycha – m.in. na środki zabezpieczające. Do tej pory nie zostały przekazane do sądu. W odpowiedzi na pytania dziennikarzy śledczy przekonują, że w tej sprawie nie ma mowy o zwłoce. Przedstawiciele prokuratury nie chcieli komentować, co stanie się, gdy Roman Giertych nie wpłaci poręczenia majątkowego do wyznaczonego terminu.

Zatrzymanie Romana Giertycha



Roman Giertych został zatrzymany w czwartek 15 października. Razem z nim zatrzymano także 11 innych osób, w tym biznesmena Ryszarda Krauzego. Zdaniem prokuratury, Giertych brał udział w wyprowadzeniu ponad 90 mln zł ze spółki Polnord. Mimo trudności podczas przesłuchania, Giertychowi postawiono zarzut z art. 296 Kodeksu karnego (o nadużycie zaufania lub uprawnień w obrocie gospodarczym) w związku z art. 284 kk (przywłaszczenie). Grozi za to do 10 lat więzienia. Żaden z podejrzanych nie został tymczasowo aresztowany.

Podczas przeszukania w domu adwokata, Giertych źle się poczuł i stracił przytomność. Od tamtej pory przebywa w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. Z uwagi na pogarszający się stan zdrowia byłego ministra edukacji, w poniedziałek 19 października zlecone zostały badania toksykologiczne.

