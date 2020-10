Strajk Kobiet powołał Radę Konsultacyjną. „Rząd na razie rozmawia za pomocą gazu”

Przypomnijmy, w ubiegły czwartek 22 października Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. W związku z tym na ulice masowo wyszli wszyscy, którzy sprzeciwiają się temu krokowi.

Teraz Strajk Kobiet podejmuje kolejne działania, aby ujednolicić swoje stanowisko. Powołana została Rada Konsultacyjna, w składzie której zasiądą ekspertki i eksperci od tematów, które podnoszą protestujący. Marta Lempart podała w piątek, że po raz pierwszy rada zbierze się w niedzielę 1 listopada. Podkreśliła, że pierwszym postulatem protestujących jest przyznanie, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. aborcji eugenicznej „nie jest żadnym wyrokiem” .

- Ale zważywszy na to, co dzieje się na ulicy, jakie hasła tam padają i w jakiej sprawie protestują ludzie w całej Polsce, naszym głównym postulatem i końcowym jest dymisja rządu - podkreśliła. Dodała, że „rząd na razie rozmawia za pomocą gazu” , jednak jeżeli politycy zechcą wysłuchać postulatów, to wtedy będą z nimi rozmawiać właśnie przedstawiciele Rady Konsultacyjnej.

Czytaj też:

