Oświadczenie prof. Rzeplińskiego po słowach o protestujących. „Wywiad został zmanipulowany”

W wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” profesor Andrzej Rzepliński został zapytany o to, czy śledzi protesty w Polsce. – Jako obywatel patrzę na to z obrzydzeniem, jako katolik ze smutkiem – stwierdził dodając, że dla niego demonstracje pod kościołami są niezrozumiałe. – A myśli pan, że hołota francuska zachowuje się inaczej? A hołota amerykańska jest inna? – dopytywał prowadzącego wywiad Roberta Mazurka. Po chwili były sędzia nazwał uczestników protestu „awanturnikami” i zastanawiał się, „kto ich nakręca i promuje”.

Oświadczenie prof. Rzeplińskiego

Te słowa wywołały prawdziwą burzę. Skrytykowali je m.in. prof Matczak z UW czy Władysław Frasyniuk. W odpowiedzi były prezes Trybunału Konstytucyjnego wystosował oświadczenie. „Obywatelki i obywatele są na ulicy od 2016 r. I ja też. Nikomu oceniać, czy robimy to dobrze, czy źle.

Nie jesteśmy hołotą. Treść wywiadu ze mną, opublikowanego w DGP została zmanipulowana” – oświadczył były prezes TK. Prof. Rzepliński podkreślił, że nie nazwał hołotą uczestników ostatnich polskich protestów. „Użyłem tego określenia wobec plądrujących sklepy czy palących samochody demonstrantów we Francji i USA. Nie odnosiłem tych zachowań do uczestników polskich protestów po »wyroku« TK” – podkreślił.

Profesor dodał, że w jego opinii decyzja TK jest głęboko nietrafiona. „Wydanie wyroku sprowokowało demonstracje, w których tysiące z nas uczestniczą. To ten Trybunał odpowiada za ich wywołanie podczas pandemii. Sam wsparłem w rozmowie telefonicznej z Martą Lempart już pierwszy protest przed siedzibą TK” – tłumaczył były prezes TK. Andrzej Rzepliński dodał jednak, że jest krytyczny wobec demonstracji pod kościołami i wulgarnego języka w czasie demonstracji. „To zostało wykorzystane do stworzenia wrażenia, że potępiam polskie kobiety i protestujących w tych demonstracjach, co jest niezgodne z prawdą. Nigdy nie stanąłbym po stronie innej niż Obywateli. Bo jestem wiernym konstytucji prawnikiem. I jestem też mężem, ojcem i dziadkiem świetnych kobiet” – zaznaczył.

twitter

Komentarz dziennikarza

Na słowa prof. Rzeplińskiego odpowiedział Robert Mazurek, autor wywiadu. Dziennikarz zaznaczył, że ma dowód, iż były prezes TK nazwał protestujących w Polsce hołotą. „Podczas autoryzacji Pan Profesor - mimo obietnicy - poprosił, by zamienić »hołotę« na »awanturników«. Zgodziłem się. Jeśli Pan Profesor Rzepliński zdecyduje się mnie pozwać, to przedstawię nagranie rozmowy, świadków i wydam oświadczenie wyjaśniające szczegóły rozmowy, maile etc. Mam to wszystko udokumentowane” - podkreślił.

twitterCzytaj też:

Strajk Kobiet powołał Radę Konsultacyjną. „Rząd na razie rozmawia za pomocą gazu”