Strajk Kobiet zapowiada kolejne protesty. „W poniedziałek blokujemy wszystko”

Piątek 29 października był kolejnym dniem protestów po wyroku TK zaostrzającym prawo aborcyjne. Największą manifestację pod hasłem „Marsz na Warszawę” zorganizowano w stolicy. Według nieoficjalnych informacji na ulice wyszło nawet 80-100 tysięcy strajkujących. Uczestnicy demonstracji wyruszyli z placu Zamkowego, z placu Zawiszy i spod Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do ronda Dmowskiego. Do zamieszek doszło na placu Zamkowym, a następnie m.in. w rejonie ronda de Gaulle’a. Policja podkreśla jednak, że biorąc pod uwagę dużą liczbę uczestników, było bardzo spokojnie. 270 osób zostało wylegitymowanych a 37 osób zatrzymanych. Jak podał Sylwester Marczak, rzecznik KSP na sobotniej konferencji prasowej, 35 z 37 zatrzymanych to pseudokibice.

Będą kolejne protesty

Strajk Kobiet zapowiedział kolejne protesty. W poniedziałek 2 listopada, podobnie jak w minionym tygodniu, planowana jest blokada polskich miast. „To jest parada wolności, to jest karnawał wolności, to jest wolność, której nam żaden przestraszony gnojek nie odbierze. Nawet jak będzie go obstawiać, a nas straszyć cała polska policja. Pamiętacie, że w poniedziałek blokujemy wszystko” – czytamy na Twitterze organizacji. Szczegóły dotyczące kolejnych akcji protestacyjnych są na razie nieznane.

W niedzielę 1 listopada ma się spotkać Rada Konsultacyjna Strajku. W jej składzie znajdą się eksperci od tematów, które pojawiają się wśród postulatach protestujących oraz – jak zaznaczono – osoby związane kiedyś z Solidarnością. Jednocześnie organizatorki podkreśliły, że nie zachęcają do demolowania kościołów. Nie, kościoły omijamy dużym łukiem. Już powiedziałyśmy dostojnikom, co o nich myślimy i basta. Jak się nie ogarniecie, zostaniecie bez wiernych – stwierdziły.

