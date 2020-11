Incydent w pociągu. Studentki wyproszone za transparent ze Strajku Kobiet

Do zdarzenia doszło w środę wczesnym przedpołudniem. Karolina i jej siostra wracały z kampusu Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie razem z innymi studentami wzięły udział w Strajku Kobiet. Młode kobiety miały ze sobą transparent, na którym wypisano hasło: „To kiedy zaczniecie palić czarownice?”. Na stacji Gdańsk Oliwa kierowniczka pociągu poinformowała pasażerki, że nie będą mogły do niego wsiąść. – Nic nie dały tłumaczenia, że wcześniej bez problemu przejechałyśmy z Kościerzyny do Gdańska z transparentami pod ręką. Usłyszałyśmy wielokrotnie, że takie są przepisy. Nic więcej jej nie obchodziło, nacierała na nas, więc wysiadłyśmy, bo nie chciałyśmy się narażać na kontakt z obcą osobą – opowiadała

PolRegio komentuje incydent

Rzecznik prasowy spółki PolRegio Dominik Lebda zaprzeczył w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”, by spółka odmawiała przewozu uczestniczkom Strajku Kobiet, przeprosił również pasażerki. „PolRegio to spółka publiczna powołana do służenia wszystkim, niezależnie od ich poglądów, którzy korzystają z naszych usług, szanując przepisy prawa. Reguluje to polskie prawo i regulaminy korzystania z naszych usług. Nasi pracownicy mają służyć wszystkim naszym pasażerom. Po otrzymaniu zgłoszenia wobec drużyny konduktorskiej w trybie pilnym wdrożyliśmy postępowanie wyjaśniające m.in. w celu potwierdzenia doniesień cytowanych pasażerek, oraz – w przypadku potwierdzenia – wdrożenia kroków dyscyplinujących” – napisano w oświadczeniu.

